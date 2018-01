Si AMLO gana, ellos serán los responsables de acabar con la "guerra" al crimen

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El precandidato a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), Andrés Manuel López Obrador, presentó este jueves a parte del equipo que, en caso de que el morenista gane las elecciones del 1 de julio, se ocuparía de atender la seguridad en el país.

Si López Obrador alcanza el Poder Ejecutivo federal, Alfonso Durazo sería el secretario de Seguridad Pública, mientras cinco personas integrarían un nuevo Consejo Asesor para Garantizar la Paz: Audomaro Martínez Zapata, José Manuel Solano Ochoa, Marcos Fastlicht, Alejandro Gertz Manero y Loretta Ortiz.

Este equipo —al que tendrían que sumarse otras piezas clave, como los secretarios de Defensa Nacional y de Marina— tendría como su principal misión finalizar con la llamada "guerra" contra el crimen organizado en un periodo de tres años, según lo prometió el propio López Obrador el pasado 2 de enero.

"Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados. A mitad de sexenio ya no hay guerra, y vamos a traer una situación totalmente distinta", dijo a medios durante una gira por Yucatán.

Este es el segundo grupo de personas que López Obrador presenta como futuros miembros de su gabinete si gana la presidencia. El primero lo dio a conocer el 14 de diciembre, cuando presentó a ocho mujeres y ocho hombres que conformarían su gobierno.

Ahora, aquí presentamos los perfiles de las seis personas a las que plantea ubicar al frente de la seguridad.

Alfonso Durazo

El hombre propuesto como secretario de Seguridad Pública fue vocero y secretario particular de Vicente Fox de 2000 a 2004, así como secretario particular de Luis Donaldo Colosio, cuando éste era candidato a la presidencia por el PRI, entre 1993 y 1994, año en el que lo asesinaron.

El sonorense de 63 años ocupó diversos cargos en el PRI, partido al que renunció el 18 de mayo del 2000, para luego competir en 2006 por una senaduría con la coalición Por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia). Sin embargo, en esa contienda no logró llegar a la Cámara alta.

Doctor en Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey, en 2011 asumió como miembro del Consejo Consultivo de Morena, y desde entonces ha acompañado al partido de López Obrador como coordinador en Sonora y como coordinador de la defensa del voto en la campaña presidencial de 2012.

Entre 2012 y 2015 fue diputado federal, primero en la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) y luego en la de Morena.

Alfonso Durazo sería el secretario de Seguridad de López Obrador

Audomaro Martínez Zapata

Fue jefe de seguridad de la campaña de López Obrador en las elecciones de 2012.

Tabasqueño igual que López Obrador, fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco en la administración del gobernador perredista Arturo Núñez, de 2012 a 2015.

En su carrera militar, el hombre de 68 años escaló en el Ejército desde el rango de cadete, en 1967, al de general brigadier, en 1995. El último cargo activo que tuvo en la milicia fue como director general de Transportes Militares, antes de incorporarse al equipo de campaña de López Obrador.

José Manuel Solano Ochoa

Hasta el pasado 3 de julio, se desempeñó como vicealmirante en la Secretaría de Marina, cargo al que ascendió en 2013 bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Fue retirado por cumplir con la edad límite tras servir a la nación por más de cuatro décadas.

Marcos Fastlicht

Empresario de 75 años, en 2003 fue titular de la Comisión de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de la República (PGR). Durante su gestión, se crearon centros en la materia en varios estados de la República.

En 2008, asumió la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, cargo para el que fue reelecto en 2010, durante la administración del panista Felipe Calderón (2006-2012).

Suegro de Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de la cadena Televisa, su familia ha sido accionista de Cinemex. Dentro de dicha empresa, Fastlicht presidió el Consejo de Administración.

Alejandro Gertz Manero

En las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles al frente del Gobierno del Distrito Federal (GDF), fungió como secretario de Seguridad Pública (1998-2000).

Gertz, doctor en Derecho y de 78 años, también fue secretario de Seguridad Pública federal en el mandato de Vicente Fox, de 2000 a 2004, periodo en el que se dio la fuga de Joaquín Guzmán, presunto líder del cártel de Sinaloa, del penal de Puente Grande en Jalisco.

En la administración pública, fue secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de 1970 a 1971; oficial mayor y coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico de la PGR, de 1975 a 1976, y procurador federal de la Defensa del Trabajo, de 1977 y 1982.

Loretta Ortiz

La exdiputada federal —primero por el PT y luego por Morena— es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y doctora en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.

En la administración pública federal, ha sido investigadora del Consultor Jurídico en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), asesora del Banco de México (Banxico) y directora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), que este sexenio tomó el rango de Secretaría de Cultura.

Dentro de la Cámara de Diputados, perteneció a las comisiones de Asuntos Migratorios, de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores. Además, participó en el grupo de trabajo de 28 personas notables nombradas por el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para redactar el proyecto de Constitución para la Ciudad de México, en 2016.