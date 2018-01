La violencia política enturbia las precampañas en la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

La violencia política alcanzó a las precampañas que se realizan en la Ciudad de México.

En menos de un mes desde que inició esta etapa del proceso electoral local —el 14 de diciembre—, se han registrado tres actos violentos en el marco de eventos proselitistas. En todos los casos, la situación ha interrumpido mítines de la virtual candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, quien atribuye a militantes del PRD haber iniciado las agresiones en contra de morenistas.

Las más recientes trifulcas ocurrieron el miércoles en la delegación Coyoacán, donde en dos ocasiones un grupo de personas irrumpió en lugares en los que Sheinbaum quería presentar sus propuestas ante vecinos de la colonia Villa Quietud y en avenida Aztecas.

Antes, el 15 de diciembre —apenas un día después del arranque de las precampañas para la Jefatura de Gobierno—, otro incidente se registró previo a un mitin de la morenista. En aquella ocasión, simpatizantes de Morena y del PRD se enfrentaron a sillazos y golpes, en un hecho por el cual Sheinbaum presentó una denuncia ante la procuraduría local.

Con relación a los nuevos sucesos, la precandidata y el dirigente capitalino de Morena, Martí Batres, anunciaron que presentarán un nuevo recurso, esta vez "con nombre y apellido", pues aseguran que entre los agresores lograron identificar a empleados de la delegación Coyoacán, que gobierna el PRD.

El diario Reforma publicó este jueves que entre quienes iniciaron las riñas de esta semana había cuatro trabajadores de la demarcación: tres jefes de unidad y una funcionaria de la Asamblea Legislativa cercana al diputado local y exdelegado Mauricio Toledo. Sin embargo, en entrevista con Radio Fórmula, el perredista rechazó tener vínculos con las personas aludidas.

No es la primera vez que la violencia afecta un proceso electoral en la capital. En 2015, cuando se desarrollaban contiendas para renovar jefaturas delegacionales y diputaciones locales, el candidato del PRD en Cuajimalpa, Luis Espinosa Cházaro, dio cuenta de dos agresiones: una cuando realizaba su registro y otra en contra de sus brigadistas. Entonces, señaló como responsables a grupos afines al diputado local y exdelegado priista Adrián Ruvalcaba.

Recomendamos: Así se mueven los perredistas para lograr la candidatura por la #CDMX

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, condenó la agresión contra Sheinbaum y este jueves aseguró que los responsables no quedarán impunes.

"Si hay personas identificadas, vamos a actuar con toda energía, y si son servidores públicos, obviamente que la sanción, por la gravedad de la conducta, es mayor", dijo a medios.

Mancera también informó que, para próximos eventos, se estableció un acuerdo entre la precandidata y la Secretaría de Seguridad Pública, con el fin de que la policía los resguarde y se sigan los protocolos de la dependencia.

Más aún, el funcionario llamó este viernes a que los dirigentes de los partidos en la capital firmen un acuerdo de civilidad lo antes posible. Tal exhorto se produce luego de que organismos como el Instituto Electoral de la Ciudad de México pidieran al gobierno central y a las 16 delegaciones tomar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de las actividades de los precandidatos.

Lee: Ellos quieren ser candidatos independientes por la #CDMX

Del lado del sol azteca, su dirigente local, Raúl Flores, rechaza que militantes perredistas hayan iniciado los hechos, como asegura Sheinbaum. No obstante, coincide en que se necesita un pacto de civilidad de cara a las elecciones del 1 de julio.

"No vamos a dejar que nadie empañe el proceso, pero cualquier señalamiento o acusación debe probarse para que este proceso no caiga en un ambiente de descalificaciones", señaló en un comunicado.

Flores también exhortó a los perredistas a actuar con "cordura, tranquilidad y civilidad", al tiempo que reconoció que este tipo de actos no son nuevos, pues aseguró que él mismo los padeció cuando contendió para ser jefe delegacional en 2009.

Desde Twitter, la precandidata del PRD a la Jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales —quien compite por la nominación del sol azteca con Salomón Chertorivski y Armando Ahued—, lanzó una serie de mensajes en los que cuestionó a Sheinbaum y sostuvo que ésta no atendió llamados previos a evitar la violencia.

.@Claudiashein hace 18 días te hice un llamado a evitar la violencia y no tuve respuesta. Lo hice porque estoy convencida de que las campañas electorales no se hacen provocando para después victimizarse. La #CDMX no merece esto.