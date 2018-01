Entre tensiones internas, Ricardo Anaya queda como precandidato único del PAN

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

A menos de tres meses del arranque de campañas, el exdirigente partidista Ricardo Anaya tiene el camino libre para ser el candidato presidencial del PAN —así como del frente PAN-PRD-MC—, luego de que el exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle decidió dejar la contienda interna.

El avance de Anaya, sin embargo, se da en medio de tensiones dentro de Acción Nacional. Este fin de semana, Twitter fue una vez más el escenario para reproches y enfrentamientos, de parte del senador Javier Lozano a Moreno Valle, y del también senador Roberto Gil a su antiguo jefe, el expresidente Felipe Calderón.

Minutos después de que Moreno Valle anunció en un video en redes sociales que ya no buscará ser candidato a la presidencia, Lozano le recriminó no haberle consultado su decisión. Lozano apoyó todo el tiempo la posible postulación de Moreno Valle, lo "destapó" desde 2015 y en su momento lo apoyó por encima de Margarita Zavala, exprimera dama y actual aspirante independiente.

Por lo visto, no estoy en su “equipo de trabajo y colaboradores” pues hasta ahora me entero de esta decisión. Ya veremos los saldos de su “negociación”. https://t.co/KlGKhad6zc

Incluso, condicionó su apoyo al PAN en 2018 solo si el poblano era el candidato; de lo contrario, amenazó en una entrevista en MVS, apoyaría a José Antonio Meade, postulado por el PRI. Este mismo domingo, el senador replicó un mensaje propagandístico de Meade y noticias sobre sus actividades del fin de semana.

El otro enfrentamiento en la arena blanquiazul se dio a partir de un reclamo del expresidente Calderón, que señaló que había legisladores panistas que habían aprobado los llamados 'gasolinazos', aumentos en el precio de las gasolinas, y debían asumir su responsabilidad.

El senador Gil, su exsecretario particular, le tomó la palabra y respondió seis horas después, asumiendo su voto a favor de quitar los subsidios a las gasolinas.



Yo no me arrepiento ni niego mi voto: voté por eliminar un subsidio regresivo y contaminante. Como sucede en el mundo civilizado. Me arrepiento de no haber evitado que la recaudación local terminara en moches. https://t.co/IlfNslXfDL