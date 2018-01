Eviel Pérez Magaña: 10 datos para conocer al nuevo titular de Sedesol

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Eviel Pérez Magaña llega a su cargo más alto en la administración pública federal con su nombramiento como secretario de Desarrollo Social en sustitución de Luis Enrique Miranda Nava, quien presentó este miércoles su renuncia al presidente Enrique Peña Nieto.

El político de 54 años arriba a la cabeza de la dependencia encargada de la política social en la recta final del sexenio. Para los próximos 10 meses, el Ejecutivo federal le marcó varias prioridades, entre las que están garantizar la operatividad de los programas sociales, con la seguridad de que no haya ningún "mal uso" en las elecciones de este año.





Conoce más sobre la trayectoria del funcionario.

1. De cuna oaxaqueña

Es originario de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, el segundo municipio más poblado del estado con 155,766 habitantes, de los cuales 56.2% vive en pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

2. Sangre tricolor

Se afilió al PRI cuando tenía apenas 17 años. Ya en el partido comenzó a ocupar diversos cargos, primero como consejero político municipal, y posteriormente participó en varios procesos electorales como coordinador de campañas, asesor y secretario de agrupaciones afines al partido. Su cargo más alto dentro del PRI fue el de líder estatal.

3. Experiencia en la construcción

Antes de integrarse al sector público, entre 1987 y 2002 el priista ocupó diversos puestos en empresas privadas relacionadas con la construcción y el transporte. Entre las firmas por las que pasó están Transportadora Mor-Sol, Maquinaria para Construcción y Comercializadora Tres Hermanos. Además, el Sistema de Información Legislativa (SIL) indica que es socio del Rancho Tres Hermanos.

4. Alcalde por un año y después...

Con el PRI llegó a la alcaldía de San Juan Bautista Tuxtepec, cargo en el que permaneció únicamente un año, de 2002 a 2003. Después, se sumó al gobierno estatal como director del Instituto de Vivienda de Oaxaca en la administración de Ulises Ruiz, con quien también ocupó la Secretaría de Obras Públicas.

5. Alma mater poblana

Ingresó en 2008 a la licenciatura, la cual estudió en el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Puebla. Antes estudió varios diplomados en temas como gobernabilidad, Estado de derecho y finanzas públicas.

6. Candidato perdedor

Después de su paso por el gobierno estatal, se lanzó en 2010 por el cargo de gobernador, pero los números no le alcanzaron. El priista quedó en el segundo lugar, a nueve puntos de distancia de Gabino Cué, quien compitió arropado por la alianza PAN-PRD-Convergencia y ganó con 44.3% de los votos.









7. Trayectoria legislativa

Pérez Magaña también tiene experiencia legislativa. En dos ocasiones ha sido diputado federal, la primera de 2003 a 2004 y la segunda de 2009 a 2012. Posteriormente llegó al Senado, donde formó parte de las comisiones de Desarrollo Social, de Asuntos Indígenas, de Protección Civil y de Radio y Televisión.

8. El salto al gabinete

En abril de 2016, solicitó licencia en el Senado para incorporarse al gobierno federal como subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a cargo entonces de Luis Enrique Miranda Nava, uno de los hombres más cercanos al presidente Peña Nieto.

9. Aplicado

Durante su paso por el Senado, Pérez Magaña cumplió con 91.8% de sus asistencias; las ocasiones en las que no se presentó, justificó las ausencias o estuvo en comisiones oficiales por su labor legislativa. Además, promovió 32 iniciativas, algunas de ellas en materia hacendaria y otras relacionadas con los pueblos indígenas.

10. Sin #3de3

Pérez Magaña lleva casi dos años en la administración federal y en este tiempo no ha hecho pública su declaración patrimonial. El documento que está en el portal Declaranet señala que el funcionario no aceptó hacer públicas sus posesiones, e indica que "no está de acuerdo" en hacer pública la información relacionada con sus posibles conflictos de interés.