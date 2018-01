Miguel Ángel Osorio Chong irá por el Senado por vía plurinominal

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo este jueves que buscará un puesto en el Senado en las próximas elecciones, pero que lo hará por la vía plurinominal.

"Sí, esa es la posibilidad, pero para eso hay que esperar los tiempos. Por lo pronto voy a apoyar a mi partido en este proceso electoral", respondió a Radio Fórmula el político priista cuando se le preguntó si buscaría el puesto en la Cámara Alta por representación proporcional.

Lee: Peña Nieto acepta la renuncia de Osorio Chong a la Segob

Osorio Chong, quien renunció a la Secretaría de Gobernación este miércoles, dijo que apoyará a José Antonio Meade en su precampaña.

"Meade es una gente muy preparada. Meade es una persona que lleva en cada uno de sus pronunciamientos una alternativa que pretende que el país vaya hacia delante", aseguró el exsecretario.

El también exgobernador de Hidalgo negó estar molesto por no ser elegido como el precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia.

Recomendamos: Adiós a Bucareli: 12 momentos de Osorio Chong en la Segob

"Las acciones hablan más de lo que puedan escribir, lo que puedan decir. Al no ser designado, es que he hecho bien en participar y apoyar en mi partido en 2018", indicó Osorio Chong.

El exfuncionario aprovechó para criticar a los precandidatos de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y de la coalición con México al Frente, Ricardo Anaya.

Osorio Chong dijo que ni López Obrador ni Anaya tienen un proyecto de nación y basan su candidaturas en las críticas y los señalamientos al gobierno actual.

Lee: Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade 'se suben al ring' contra Javier Corral

¿Quieres más noticias como esta? Mantente informado el acontecer político en México y el mundo Suscríbete

"No hay ninguna congruencia en todos de sus planteamientos. No hay en concreto un proyecto para el país, no hay nada que pueda a voltear a ver la ciudadanía más que solamente críticas y señalamientos", dijo el secretario acerca de López Obrador.

Lee: Beltrones se ampara para no ser detenido sin justificación