Andrés Manuel López Obrador vs. Miguel Ángel Yunes: el encontronazo que no llegó

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El cantado encontronazo entre el presidenciable de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, seguirá pendiente.

Aunque Yunes había retado al precandidato de izquierda a debatir cara a cara este viernes, cuando ambos tenían previsto estar en los mismos municipios, tal frente a frente no ocurrió.

López Obrador estuvo por la mañana en el municipio de Álamo y por la tarde en Chicontepec, mientras que el mandatario panista pisó esos lugares exactamente al revés, y ninguno de los dos modificó su agenda para encontrarse.

Frente a medios, López Obrador dijo que no caerá en provocaciones y menospreció el desafío del gobernador para debatir con él. “Con todo respeto, no tiene nivel. Y además, sí tengo mis preocupaciones, porque tengo mi carterita y no la quiero perder”, bromeó.

Ante la acusación de Yunes de que sus hijos viven del presupuesto de Morena, el precandidato consideró que no hay punto de comparación, porque mientras los hijos de Yunes son candidato a gobernador y alcalde en Veracruz, los suyos no son parte de la estructura del partido que fundó.

El gobernador había citado a López Obrador en el municipio de Álamo a las 17:00 horas, pero el tabasqueño estuvo ahí a las 11:00 y en la tarde su agenda continuaba en Tempoal.

Hasta esta tarde, Yunes no se ha pronunciado sobre el encuentro fallido. Días atrás, aseguró que presentará pruebas de los actos de corrupción que atribuye al fundador de Morena, quien, a su vez, acusa al panista de ser un político corrupto.