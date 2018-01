Del "cállate, chachalaca" al "Amlodipino" de López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO -

Andrés Manuel López Obrador lo hizo de nuevo. Doce años después del “cállate, chachalaca”, el precandidato de Morena le recordó al presidente Enrique Peña Nieto que no se debe meter en el proceso electoral, pero esta vez lo hizo en tono más amigable e incluso bromista.

A través de un video en Facebook, el político, quien aparece como puntero en las encuestas rumbo al 1 de julio, le recomendó al mandatario federal que "se relaje", luego de que el lunes el presidente dijera que perdonar a delincuentes es traicionar a México.

Y para ello, le recomendó tomar "Amlodipino" un medicamento indicado para el tratamiento de enfermedades como la hipertensión y la enfermedad coronaria.

“Ahora que al presidente Peña le ha dado por las indirectas, le he mandado a decir que se serene que no se altere que no le haga caso a las encuestas que si se le sube la presión esta medicina es buena además ayuda a curar el mal de ojo y otras molestias”, dice en la grabación donde muestra una caja del tratamiento.





¿Qué pasó en 2006?

El López Obrador que aparece en este nuevo video dista de aquel que en 2006 recriminó molesto al presidente Vicente Fox por su intervención en el proceso electoral donde el tabasqueño perdió frente al panista Felipe Calderón.

“Cállate, chachalaca”, dijo durante un evento en Tehuantepec,Oaxaca, en respuesta a las críticas del exmandatario por sus propuestas de bajar los precios de los combustibles en caso de llegar a la presidencia.

La estridencia en la expresión del dos veces candidato presidencial fue replicada en spots firmados por el PAN en los que se criticó a López Obrador como un personaje intolerante. Incluso se asoció su imagen con la del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien también había mandado un mensaje al expresidente panista.

Muchos analistas calificaron ese episodio como uno de los errores de López Obrador.





¿Cuál fue la consecuencia?

En aquella ocasión, analistas como Roy Campos advirtieron que la manera en que los contrincantes de López Obrador utilizaron la frase marcó un punto de inflexión en la campaña del entonces candidato del PRD.

Después de la difusión de aquellos spots —en marzo de 2006— en los que se presentaba al ahora precandidato de Morena como "un peligro para México", las encuestas empezaron a registrar una caída en la intención de voto por López Obrador, lo que se reflejó en los resultados electorales.

Ese año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Vicente Fox intervino indebidamente en los comcios y que los puso en riesgo, sin embargo determinaron que no habían sido determinantes.