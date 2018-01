El INE se lanza contra las trampas en el acopio de firmas de los independientes

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha una campaña de revisión para detectar trampas en los procesos de acopio de apoyo ciudadano para los aspirantes independiente, luego de identificar miles de irregularidades en las firmas para respaldar las candidaturas.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que de los 170,000 apoyos recibidos a favor de 24 aspirantes independientes a la Cámara de Diputados, 97,000 son firmas falsas.

Advirtió que no van a permitir que quienes hayan incurrido en actos tramposos aparezcan en las boletas, por lo que ya empezaron a tomar cartas en el asunto.

“Es una burla no solo a la autoridad electoral sino sobre todo a la ciudadanía”, dijo este miércoles a Radio Fórmula.

El árbitro electoral detalló que hay casos en los que son anómalas hasta el 95% de las firmas presentadas por los aspirantes.

Córdova reiteró que así como hay casos en los que se encontraron irregularidades, hay aspirantes que están jugando limpio y que el mismo procedimiento de revisión se llevará a cabo con los aspirantes al Senado y a la Presidencia.

“Hay más de 6 millones de registros, todos se van a revisar para garantizar que ninguno de los cargos en disputa aparezca alguien que no tiene el derecho, porque no tuvo el número, no cuenta con la dispersion, no cumplió las reglas de fiscalización o porque hizo alguna trampa”, afirmó.

Las consecuencias de hacer trampa:

1. Perdida de la candidatura, pues los apoyos apócrifos no se tomarán en cuenta.

2. Sanciones administrativas. El INE inició un procedimiento contra quienes resulten responsables, cuya pena podría ser inhabilitación, llamados de atención o multas.

3. Castigo penal. El INE interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorals (Fepade) para que se investigue el posible uso ilícito de datos personales, cuyas sanciones pueden ir de multas a prisión.

irmas "hechizas"

El consejero Córdova explicó que en vez de respaldar los apoyos ciudadanos con credenciales originales se capturaron firmas "hechizas" con imágenes falsas de otros documentos, fotocopias o credenciales inválidas en la aplicación.

Se presentaron simulaciones de credenciales para votar en las que se capturaban casos válidos de nombre, pero con otros datos o fotografías falsas.

También han sido empleados, de acuerdo con el representante del INE, fotografías de cuadernillos para votar usado en elecciones pasadas y que no fueron regresados a la autoridad.

Se registraron imágenes de fotografías tomadas de una pantalla o incluso datos de personas de otros países, como fue el caso de una mujer de Guatemala, según exhibió Córdova.

El consejero presidente del INE añadió que además se usaron credenciales inválidas, es decir que no contaban con las medidas de seguridad.