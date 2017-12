Blockchain, del bitcoin a los diamantes

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Al conflicto de los diamantes de sangre o aquellos que se obtienen en zonas de guerra y bajo prácticas como la esclavitud se le adjudican 3 millones de muertes, de acuerdo con el Instituto de Investigación Static Brain.

Con el objetivo de detener los decesos y frenar el comercio de las piezas obtenidas ilegalmente, hace 14 años la Asamblea General de las Naciones Unidas y la industria de los diamantes establecieron el Proceso Kimberly, un sistema de certificación internacional que permite asegurar que los diamantes que llegan a los consumidores sean libres de zonas de guerra. Sin embargo, la intervención humana en los procedimientos para certificar este proceso ha dado pie a la corrupción, asegura Leanne Kemp, fundadora y CEO de Everledger, un firma británica que a través del uso de blockchain busca solucionar este problema.

“Creo que la gran ventaja en el uso de esta tecnología es que le damos una huella a cada uno de los diamantes”, dice Kemp a Expansión.

Everledger, fundada en abril de 2015, fotografía y escanea los diamantes logrando capturar hasta 40 puntos de data de cada uno de ellos. Pero la tecnología clave en su compañía es blockchain, que da un código único, irrepetible y que es incapaz de ser editado una vez que se le otorga al diamante y también permite dar seguimiento a la transacción de este.

El blockchain, mejor conocido como la clave de la criptodivisa bitcoin, es una base de datos compartida que funciona como un libro de registro digital. Esta cadena de bloques permite verificar todas las transacciones que se han hecho en la historia de un bitcoin, es decir, permite rastrear los bienes que se mueven en ésta.

Pero para Kemp, blockchain significa el próximo internet.

“El internet como lo conocemos hoy es muy exitoso, es el instrumento fundamental de la economía. Es el fundamento de las empresas existentes en el mundo y no hay una persona en el planeta que no lo use. Pero la construcción del internet fue para lograr la transferencia de información y dio paso a las transacciones. Pero con blockchain nos estamos moviendo del World Wide Web (mayor red mundial) al World Wide Ledger (mayor registro mundial)”, explica Kemp.





Everledger podría aplicar su tecnología a otro tipo de bienes, como el oro.

De acuerdo con estimaciones de la firma de análisis Markets and Markets, el valor de mercado de las aplicaciones de blockchain alcanzará los 2,313 millones de dólares para 2021, casi 100 veces más de los 210 millones que alcanzó el año pasado.

Tomás Álvarez, fundador de Mifiel, una startup mexicana que usa blockchain para certificar documentos, coincide con Kemp sobre el potencial de esta tecnología.

“El internet permitió la masificación de la información en un formato digital, blockchain está permitiendo hacer lo mismo pero para activos financieros”, menciona Álvarez.

“Con el internet tenías la información que se movía muy rápido pero el activo se mueve a la velocidad del papel y de las personas. Ahora por primera vez tienes sistemas financieros abiertos donde puedes construir y subir no solo cripto divisas, sino documentos como títulos, pagarés, títulos de propiedad. Se abre el sistema financiero a una disrupción enorme”, agrega.

Mifiel inició operaciones hace poco más de un año como un spin off de Volabit, una casa de cambio de bitcoin cofundada por Álvarez. Su propia necesidad llevó a la compañía a desarrollar una solución para firmar y garantizar la veracidad de los documentos. La idea de desarrollar estos contratos inteligentes fue validada por financieras.

La startup hace uso de la firma electrónica del SAT para dar legalidad a los documentos, pero a través del código único que proporciona la cadena de bloques sustenta la veracidad y permite que no se repitan.

“Desarrollamos la tecnologìa para poder hacer la integración tecnológica de la firma electrónica del SAT y la cadena de bloque del bitcoin para darle unicidad a un documento. Es de bastante utilidad, por ejemplo, en documentos como los pagarés en los que sin este código único alguien podría hacer varias copias y tratar de cobrarlos”, explica Álvarez.

El emprendedor ve una gran oportunidad en México y a nivel global pues existen poco más de 50 países que brindan un instrumento similar a la firma electrónica. Las bases están puestas, señala.

“Creo que blockchain es la siguiente ola y va a permitir eliminar intermediarios y áreas, por ejemplo en transmisiones de propiedades. En lugar de ir con un notario ahora la persona lo hará a través de un smart contract y le tomará dos minutos y en lugar de que le cueste 4,000 pesos sólo por ir a firmar, pagaría 30 pesos”, menciona Álvarez.

Empresas de reciente creación, como Everledger y Mifiel, son las que están explorando la aplicación de blockchain en otras industrias como la de arte y salud.

Ascribe es una firma que, a través del blockchain, le permite a los artistas blindar sus creaciones al certificar la autenticidad de las obras, designar un número limitado de ediciones y rastrear la expansión de las creaciones a través de internet gracias a blockchain.

En el caso de salud, Genecoin es uno de los mayores casos de aplicación de blockchain. Esta plataforma permite hacer un respaldo digital del ADN de sus usuarios a través de la cadena de bloques.

LA MAYOR DISRUPCIÓN SERÁ EN BANCA

Sin embargo, grandes corporaciones de tecnología, consultoría y bancos también ven interés en las oportunidades que abre blockchain para sus negocios. Firmas como IBM, SAP, Deloitte e instituciones financieras como UBS, Credit Suisse y Banco Santander tienen proyectos basados en blockchain.

“Es una tecnología que puede resolver el futuro para las transacciones comerciales y de negocios. Es una tecnología muy innovadora pero todavía estamos en esa fase de cuando se popularizó internet. Blockchain es una tecnología que ya lleva 8 años desarrollándose y creo que puede tener una explosión importante por su aplicación en industrias del sector financiero”, señala Juan L. Hernández Conde, abogado y cofundador del despacho especialista en empresas digitales, de tecnología y comercio electrónico Novus Concilium.

La firma de servicios financieros UBS, que desde hace más de dos años ha experimentado sobre el uso de blockchain, planea construir a través de la tecnología un sistema de financiamiento comercial que use libros contables distribuidos para agilizar las transacciones de importación y exportación a nivel global, reportó el año pasado el Wall Street Journal.

En 2015, Banco Santander se convirtió en la primera institución bancaria en el Reino Unido en integrar la tecnología de blockchain para realizar pagos internacionales. El banco lanzó una app móvil que permite enviar desde 10 a 10,000 libras en tiempo real, asegurando la transacción con la cadena de bloques.

“Yo creo que blockchain será la clave de quién sobrevive y quién no. Los bancos que sepan transformar su modelo de negocio, integrar blockchain, bajar sus costos y dar valor serán los que logren sobrevivir y los que ignoren a la cadena de bloques tendrán una baja probabilidad de pasar a la siguiente revolución financiera”, concluye Álvarez.

OTROS EJEMPLOS

Genecoin (Salud): Esta plataforma permite hacer un respaldo digital del ADN de sus usuarios a través de la cadena de bloques. A través de un código es posible cifrar la información.

Ascribe (Arte): A través del blockchain permite a artistas blindar sus creaciones al certificar la autenticidad de las obras, designar un número limitado de ediciones y rastrear la expansión de las creaciones a través de internet.

Colu (Banca): El sistema de esta empresa utiliza blockchain para realizar diveros tipos de transacciones financieras, tanto físicas como digitales. Crea un identificador digital para el activo y el comprador recibe un token cifrado.