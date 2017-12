BlackBerry emerge victoriosa de su renovación

NUEVA YORK (CNNMoney) -

Este ya no es el BlackBerry de Barack Obama o de Kim Kardashian West. Y los inversores no podrían estar más felices.

Las acciones de BlackBerry subieron la semana pasada después de que la compañía de tecnología canadiense reportara una sólida demanda de su software.

Si, software.

Estas son las razones por las que BlackBerry toma su segundo aire

BlackBerry anunció el año pasado que dejaría de fabricar sus distintivos teléfonos, alguna vez tan populares que fueron bautizados como CrackBerries y que fueron amados por políticos y celebridades como Obama y Kardashian West.

En cambio, BlackBerry decidió subcontratar la producción de hardware que se ejecuta en el sistema operativo de BlackBerry a otros fabricantes de teléfonos inteligentes de todo el mundo. Ese movimiento claramente está dando sus frutos.

La compañía ahora genera el 85% de sus ventas a partir de software y servicios. Además del software de licencia para otros fabricantes de teléfonos inteligentes, BlackBerry se ha convertido en un gran participante en el sector de automóviles conectados e Internet de las cosas gracias a su unidad de software QNX.

Estas son líneas de negocio mucho más rentables que el despiadado mundo de la fabricación de hardware, donde los márgenes tienden a ser delgados como una cuchilla. BlackBerry dijo el miércoles pasado que sus márgenes brutos mejoraron a un máximo histórico de 77% en el trimestre.

Las acciones han subido casi 75% este año. Algunos dudaban que BlackBerry pudiera sobrevivir cuando las cosas parecían particularmente desalentadoras. Yo fui uno de ellos, para ser honesto.

Pero las recientes ganancias son una clara señal de que Wall Street ama el plan de reestructuración del director ejecutivo, John Chen, que asumió el control en noviembre de 2013.

En ese momento, BlackBerry estaba tambaleándose. Las ventas caían, las pérdidas aumentaban y la empresa quemaba efectivo. Era obvio que la compañía llegó demasiado tarde al juego de los teléfonos inteligentes con pantalla táctil.

La gente ya no consideraba que los teclados QWERTY en los BlackBerry fueran tan útiles, y la compañía perdió participación de mercado frente a empresas como Samsung, que fabricaba teléfonos con el sistema operativo Android de Google, y Apple y su iPhone.

Pero Chen adoptó rápidamente a Android y restó importancia al sistema operativo propio de BlackBerry. Bajo su supervisión, BlackBerry lanzó varios teléfonos que ejecutaban Android, y algunos teléfonos con la marca BlackBerry, ahora fabricados por otras compañías, también ejecutan Android.

Mientras tanto, BlackBerry también se ha beneficiado de que más compañías de automóviles usan su software.

BlackBerry también ha intensificado sus esfuerzos para hacer de QNX una parte mayor del mercado automotriz bajo la supervisión de Chen. QNX ahora impulsa los sistemas inteligentes de navegación y entretenimiento Sync 3 en los automóviles Ford.

BlackBerry también se asoció con el fabricante de chips Qualcomm para hacer más tecnología para automóviles conectados. (Qualcomm resolvió recientemente con BlackBerry una disputa por licencias y acordó pagarle 940 millones de dólares).

BlackBerry tiene acuerdos con grandes proveedores de piezas automotrices como Magna y Bosch, y acaba de anunciar un acuerdo la semana pasada con Denso, el mayor proveedor de Toyota.

Y puede que BlackBerry recién esté comenzando. En una entrevista con CNNMoney, el miércoles 20 de diciembre por la mañana, Chen dijo que quiere que la compañía se asocie con aun más compañías automotrices, particularmente con los proveedores.

¿La meta? “Queremos hacer que BlackBerry sea omnipresente en el sector automotriz”, dijo Chen. Con ese fin, Chen irá por primera vez al Salón Internacional del Automóvil de América del Norte en Detroit, en enero, y ofrecerá una conferencia magistral allí.

Chen dijo que la compañía también seguirá enfocándose en productos de seguridad cibernética para grandes empresas y también para gobiernos. Las acciones gozaron de un aumento a principios de este año después del ataque de ransomware WannaCry cuando los inversores se dieron cuenta de que el negocio de seguridad de BlackBerry podría beneficiarse.

Pero BlackBerry no abandona el producto que lo hizo famoso.

Chen dijo que la compañía tiene cinco fabricantes por contrato en todo el mundo que fabrican teléfonos que operan con algún tipo de software BlackBerry, y BlackBerry obtiene regalías por cada teléfono que se vende.

La compañía también busca expandir el uso de su software más allá del teléfono.

¿Quieres más noticias como esta? Conoce las innovaciones y las tendencias tecnológicas más relevantes. Suscríbete

Chen señaló que BlackBerry anunció un acuerdo de licencia de patente con Timex en septiembre. Timex pagará regalías a BlackBerry, y Chen dijo que Timex podría desarrollar un reloj inteligente con la tecnología para Internet de las cosas de BlackBerry.

El trato con Timex es apropiado. Al igual que el eslogan publicitario del famoso fabricante de relojes (“Takes a licking and keeps on ticking”), BlackBerry ha sufrido una paliza pero sigue andando. Y mientras BlackBerry reciba grandes cheques de regalías, sus ventas podrían seguir andando y creciendo.