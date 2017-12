Elon Musk se compromete a producir una camioneta pickup eléctrica

WASHINGTON (EFE) -

Elon Musk anunció que el próximo modelo de Tesla, fabricante de automóviles eléctricos de lujo, será una camioneta pickup.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el empresario prometió hacer una camioneta de este tipo inmediatamente después del Model Y.

"He tenido en mi mente desde hace casi cinco años el núcleo de diseño e ingeniería. Me muero por construirlo", añadió el multimillonario, que también es el fundador de la compañía aeroespacial SpaceX.

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it.