6 predicciones tecnológicas para 2018

2017 fue un año oscuro para la industria de la tecnología, salpicado de nuevos y geniales gadgets, avances predecibles y espectaculares fracasos. ¿Qué traerá 2018? Aquí algunas de nuestras predicciones.

1. Realidad virtual

Se suponía que la realidad virtual se iba a tomar el mundo. Pero amarrarse unas gafas a la cabeza y ver videojuegos o videos en 360 no es lo que muchos esperaban. En 2018 gran parte de esta tecnología podría masificarse con algo que tienes a mano: tu teléfono celular.

La realidad aumentada superpone imágenes digitales sobre el mundo real, como se ve a través de la cámara de tu teléfono. Los teléfonos inteligentes incluyen una poderosa tecnología AR para que cualquier persona con un dispositivo lo suficientemente rápido pueda probarlo. Por ejemplo, con el ARKit de Apple, las aplicaciones de iOS pueden trazar un mapa de una habitación y usar iluminación realista y cambiante para hacer que sus objetos se mezclen mejor con una escena.

2. Robots en las calles

Los robots se van a tomar las calles. No, no estamos hablando de una invasión. Muchas compañías ya desarrollan robots que circulan en hoteles, hospitales, reparten el correo o llevan comida puerta a puerta. Usan una combinación de GPS, sensores y cámaras para navegar por el mundo.

Pero han sufrido problemas: un robot de seguridad en San Francisco enviado a evacuar a personas sin hogar que estaban alrededor de una propiedad privada, fue golpeado y fue encontrado con heces humanas por la ira de estas personas.

3. Casas inteligentes que permiten que los extraños entren

No estás en casa, pero eso no significa que las empresas tecnológicas no puedan pasar y dejar tu pedido de cena o un paquete de 12 toallas de papel. Amazon lanzó esta extraña categoría a principios de 2017 con un servicio que permite a los repartidores acceder a su hogar a través de un bloqueo inteligente especial. Espera más asociaciones entre los servicios de entrega y la tecnología de hogar inteligente durante el próximo año.

4. Dispositivos que hablan

La fiebre de Alexa se ha extendido y la mayoría de los grandes jugadores de tecnología están trabajando en sus propios asistentes de voz. Más que parlantes inteligentes, están desarrollando autos y pescados parlantes.

En 2018, compañías como Amazon y Google lucharán para encerrarte en un ecosistema de voz.

Después de que Google prohibió reiteradamente a Amazon incluir a YouTube en el Echo Show, Amazon finalmente cedió y aceptó el hardware de Google.

Habrá más enfrentamientos sobre los servicios en las plataformas de voz. Antes de que finalice el año, es posible que debas declarar tu lealtad a Alexa, Siri, Cortana o el Asistente de Google.

5. Tu cobro de internet podría cambiar

Lo más probable es que pagues una tarifa mensual fija por tu conexión a Internet ahora. Algunas empresas cobran precios diferentes por conexiones más rápidas o más lentas, pero no limitan a lo que puedes acceder.

La reciente derogación de las reglas de neutralidad de red de FCC ha abierto las puertas para que los proveedores de servicios de Internet experimenten con diferentes estructuras de precios.

En teoría, se le podría cobrar más por un nivel Netflix y Amazon Prime Video, o las redes sociales podrían ser una tarifa mensual adicional. Es probable que cualquier cambio comience pequeño, ya que las empresas evalúan las reacciones de los clientes y ven si huyen a la competencia (donde la hay).

6. Google quiere que experimentes con las apps de fotos

La mayoría de las actualizaciones de cámaras de teléfonos inteligentes se han centrado en mejorar la cámara real, cómo empaquetar más pixeles o un sensor más grande en un espacio limitado. Ahora las empresas como Google están utilizando la informática para llevar fotos al siguiente nivel.

El teléfono inteligente Pixel 2 es capaz de detectar el contorno de un sujeto y desenfocar el fondo, y la compañía lanzó recientemente algunas pequeñas aplicaciones de fotografía. Espera grandes mejoras en el aspecto de sus fotos, como menos ruido con poca luz y nuevos trucos divertidos.