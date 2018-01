Qué hacer si tu iPhone se volvió más lento por culpa de Apple

(CNN) -

Ha sido una de las teorías de conspiración tecnológica más persistentes: Apple ralentiza los viejos iPhone para obligar a la gente a comprar un modelo nuevo.

Esta semana, Apple confirmó lo que muchos sospechaban hace tiempo, pero la compañía dice que no se trata de un esquema elaborado para mover más dispositivos. Una actualización de iOS puede ralentizar algunos modelos de iPhone para proteger sus baterías antiguas y evitar que se apaguen repentinamente.

Los clientes están enojados porque Apple no reveló la función cuando fue lanzada por primera vez en una actualización de iOS en el 2016. Dos personas ya están demandando a la compañía, alegando que las desaceleraciones causaron "daños económicos y otros daños".

Antes de cambiarte a un dispositivo de Samsung o Google, o de que contrates un abogado, descubre si se eres uno de los afectados y entérate qué puedes hacer al respecto.

Consumidores demandan a Apple por ralentizar iPhones antiguos

¿Por qué reduce la velocidad de sus teléfonos?

Hace un año, algunos usuarios de iPhone informaron apagones repentinos del teléfono, a pesar de que les quedaba una carga de la batería significativa. Apple lanzó silenciosamente una actualización que ralentiza el teléfono cuando exige demasiada batería, lo que evita esos cierres repentinos.

La compañía dice que la función es solo para remediar un problema conocido, no una estratagema para que más personas compren teléfonos nuevos. Sin embargo, los críticos dicen que hay varias maneras en que Apple podría haber manejado mejor el problema.

Podría haber revelado exactamente lo que estaba haciendo cuando la primera actualización sucedió el 2016. En el futuro, podría agregar una opción para activar o desactivar la configuración, en parte para ayudar a las personas a identificar otras causas posibles de realentización del sistema. Y la compañía además podría facilitar el cambio de baterías.

Averigua si tu teléfono está afectado

A pesar de años de teorías de que Apple ralentiza todos los teléfonos más viejos, en este punto Apple dice que la actualización de administración de energía solo afecta a ciertos modelos.

La modificación del software se lanzó por primera vez el 2016 para el iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus y iPhone SE. Más recientemente, Apple lo incluyó en la actualización iOS 11.2 para iPhone 7 y iPhone 7 Plus. La compañía planea hacer actualizaciones similares en el futuro.

Si tu teléfono es más antiguo que el iPhone 6, es probable que el desgaste regular, el uso y el almacenamiento al máximo estén detrás de la ralentización. Si tienes un iPhone 8, iPhone 8 Plus o iPhone X y los sientes inusualmente lento, puedes justificar una visita a la tienda de Apple.

Prueba estos trucos para acelerar tu iPhone

Antes de cambiar la batería, asegúrate de que tu teléfono no esté lento debido a otros motivos.

Actualiza la última versión de iOS y actualiza todas las aplicaciones a las versiones más recientes. Además de las correcciones de errores y adiciones de funciones que pueden remediar el retraso, las actualizaciones de iOS pueden incluir parches de seguridad fundamentales que mantendrán tu teléfono y datos seguros.

Incluso si no está lleno, intenta borrar algo de memoria extra en tu teléfono.

Ve a Configuración -> General -> Almacenamiento de iPhone para ver recomendaciones de iOS sobre cómo liberar memoria. Esta pantalla te dirá qué tan grandes son las aplicaciones y cuándo las usaste por última vez, para que puedas eliminar cualquier espacio. También puedes usar una herramienta como Google Photos o Dropbox para realizar copias de seguridad de fotos y videos en la nube.

Otras opciones para acelerar su dispositivo son desactivar la actualización de aplicaciones en segundo plano, desactivar servicios de ubicación para aplicaciones individuales y los efectos de movimiento.

Consigue una batería nueva

Si has determinado que la batería vieja tiene la culpa, intenta reemplazarla por una nueva antes de comprar un teléfono nuevo.

A diferencia de sus antepasados de teléfono plegable, el iPhone mete sus baterías profundamente en el dispositivo. Solo se puede acceder quitando la parte posterior del teléfono, que se mantiene cerrada con tornillos.

Apple solo cubrirá el costo de una batería nueva si está defectuosa y el teléfono está bajo garantía. Si una batería solo muestra los signos típicos de uso, tendrás que pagar una nueva. Cuesta normalmente 79 dólares por un reemplazo oficial de Apple, pero ahora, tras este escándalo, cuesta 29 dólares. Puedes enviar tu teléfono por correo a un centro de reparación de Apple o dejarlo en un centro de servicio autorizado de Apple. Ambas opciones tomarán de 3 a 5 días.

Otra opción, generalmente más rápida, es usar un servicio de reparación de terceros. Si te sientes cómodo haciéndolo tú mismo, puedes comprar un kit de reemplazo de batería en línea.

No permitas que otra persona ajena a Apple abra tu teléfono a menos que ya no esté bajo garantía. Un nuevo iPhone está bajo garantía por un año después de haberlo comprado. Puedes extender ese periodo pagando un plan AppleCare.

Mantén la batería en forma

Los teléfonos inteligentes usan baterías de iones de litio. Son volátiles y su capacidad puede desaparecer por la edad, el uso y la exposición a las temperaturas. Apple dice que una batería de iPhone dura 500 ciclos de carga antes de que caiga al 80% de su capacidad.

Cuando tienes una batería nueva, ya sea como reemplazo o en un teléfono nuevo, el cuidado adecuado puede prolongar su vida útil.

Las baterías de iPhone son más efectivas a temperatura ambiente. Evita exponer un iPhone a temperaturas extremas de frío o calor. Eso puede incluir evitar algunos forros o estuches de teléfono que atrapan el calor. Si no puedes escapar de las altas temperaturas, al menos pospón la carga del dispositivo hasta que esté en un lugar más fresco.

Si no vas a utilizar tu dispositivo por un tiempo, por ejemplo días o más, guárdalo con una batería medio cargada. Revísalo dos veces al año para volver a cargar para que esté medio lleno otra vez. Si tienes un iPhone sin usar en un cajón por más de 6 meses, también puedes venderlo o donarlo.