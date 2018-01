El monero desplaza al bitcoin en las preferencias de los ciberdelincuentes

ESTADOS UNIDOS (CNN) -

El bitcoin se está volviendo demasiado peligroso para los delincuentes, por lo que se están cambiando a criptomonedas más oscuras, como el monero, de acuerdo con funcionarios europeos.

Al igual que el bitcoin se ha disparado en valor y popularidad, también lo ha hecho la atención prestada a la moneda digital por parte de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, convirtiéndola en un método de pago menos atractivo en el mundo delictivo.

El principal funcionario europeo encargado de hacer cumplir la ley, el director ejecutivo de Europol, Rob Wainwright, tuiteó este martes que habrá un "cambio progresivo en 2018 hacia el uso criminal de las criptomonedas distintas al bitcoin".

Ese cambio hace que sea "más desafiante para las fuerzas del orden contrarrestarlo", agregó.

We’ll see a progressive shift in 2018 towards criminal use of cryptocurrencies other than Bitcoin, making it generally more challenging for law enforcement to counter https://t.co/CAzr4spnK4