Tuit de Trump sobre botón nuclear no viola políticas: Twitter

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión)

“Jack Dorsey es cómplice”, proyectó un grupo de manifestantes sobre la fachada del edificio corporativo de Twitter en la ciudad de San Francisco en protesta a que el CEO de la red social de microblogging está violando las políticas de la plataforma al permitir la existencia de tuits que inciten al odio o violencia publicados en la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El colectivo Resistance Works San Francisco proyectó varios mensajes en la fachada del edificio de Twitter, luego de que Trump publicara en su cuenta personal @RealDonaldTrump que el contaba con un botón nuclear “mucho más grande y poderoso” y funcional, que el del líder norcoreano Kim Jong-Un.

Ante el mensaje, que varios usuarios y personalidades de la red social marcaron como irresponsable y peligroso, diversos grupos denunciaron que el tuit de Trump violaba las políticas de uso de Twitter.

Pese a los múltiple reportes, Twitter aclaró que el tuit sobre el botón nuclear del presidente Trump no viola las políticas de uso de la plataforma.

De acuerdo con las reglas de Twitter, publicadas en twitter.com/rules y aplicables a todos los usuarios de la red, sin importar número de seguidores, cargo o trabajo, cualquier cuenta llegará a ser suspendida o eliminada de forma permanente de incurrir en una o más de estas actividades.

En particular, los grupos que han denunciado el tuit de Donald Trump frente a dos reglas claras: “Violencia: No puede hacer amenazas específicas de violencia o desear el daño físico grave, la muerte o la enfermedad de un individuo o grupo de personas. Esto incluye, pero no se limita a, amenazar o promover el terrorismo”.

Y bajo la primera regla para el contenido que promueva el odio, la cual cita: “Abuso: no puede involucrarse en el acoso dirigido de alguien, o incitar a otras personas a hacerlo. Consideramos que el comportamiento abusivo es un intento de hostigar, intimidar o silenciar la voz de otra persona”.

En noviembre del año pasado, Twitter actualizó sus políticas para tratar de explicar a los usuarios de la red la razón por la que no cancelará o suspendará la cuenta de @RealDonaldTrump.

En las nuevas reglas, la red social explica:

“Para ayudar a garantizar que las personas tengan la oportunidad de ver todos los aspectos de un problema, es posible que en raras ocasiones permitamos que el contenido o el comportamiento controvertido, que de otro modo viola nuestras reglas, permanezca en nuestro servicio porque creemos que existe un interés público legítimo en su disponibilidad. Cada situación se evalúa caso por caso y finalmente es decidida por un equipo interfuncional”.

Y agregan:

“Algunas personas, grupos, organizaciones y el contenido que publican en Twitter pueden considerarse un tema de interés público legítimo en virtud de estar en la conciencia pública. Esto no significa que sus tuits siempre permanecerán en el servicio. Por el contrario, consideraremos si existe un interés público legítimo para que un tuit en particular permanezca activo, por lo que se puede debatir abiertamente”.