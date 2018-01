La adicción al iPhone es real

NUEVA YORK (CNNMoney) -

Apple está recibiendo críticas por el iPhone de una fuente poco probable: el cocreador del teléfono. Tony Fadell, exejecutivo de la firma, que diseñó el iPod y iPhone, hizo eco de las críticas recientes de grandes inversionistas de Apple: el iPhone está causando efectos adversos en niños y adolescentes.

Fadell tuiteó que la “adicción al dispositivo” es real y Silicon Valley tiene que arreglarlo, respondiendo a la historia del Wall Street Journal sobre las quejas de los inversionistas.

"Necesitamos controlar nuestro propio ambiente y necesitamos información. Paso 1: necesitamos saber dónde está la línea y cuando la hemos cruzado a la adicción. Paso 2: Necesitamos que nuestros hábitos de uso se reflejen a nosotros”, tuiteó Fadell. “Nuestra ‘botella’ de smartphone tiene que decirnos que hemos tenido suficiente”.

Agregó que Google, Facebook y Twitter se han “vuelto tan hábiles para lograr que hagamos otro clic, por lo que ahora tienen una responsabilidad y necesitan empezar a ayudarnos a monitorear y gestionar nuestras adicciones digitales en todos sus medios, teléfono, laptop, televisión, etcétera”.

Fadell también dijo que las regulaciones gubernamentales podrían ser necesarias si estas compañías “no dan un paso adelante”. Terminó su tormenta de tuits exigiendo que es tiempo de actuar para Silicon Valley.

"Reglas de tiempo en pantalla, vivir en el momento, comidas sin pantallas, volver a aprender a usar objetos análogos como libros y escribir y dibujar, días libres de tecnología para que la familia esté junta. (Y sí, es irónico que esté tuiteando esto…) :)”, tuiteó Fadell.

Dos de los principales inversionistas de Apple, el Sistema de Retiro de Maestros del Estado de California y Jana Partners, dijeron que los smartphones están causando falta de sueño, un riesgo aumentado de depresión y suicidio. Los inversionistas cuentan con una participación de cerca de 2,000 millones de dólares en Apple, en conjunto.

En un comunicado, Apple dijo que tiene una “larga historia” de controles parentales. “Tenemos nuevas características y mejorías planeadas para el futuro, para añadir funcionalidad y hacer estas herramientas más robustas”.

"Pensamos profundamente sobre cómo se usan nuestros productos y el impacto que tienen en los usuarios y la gente que los rodea”, dijo Apple en un comunicado. “Tomamos muy seriamente esta responsabilidad y estamos comprometidos con cumplir y exceder las expectativas de nuestros clientes, especialmente en lo que respecta a la protección de niños”.