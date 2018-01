La NASA muestra fotos de los anillos helados de Saturno

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

La NASA reveló imágenes tomadas por la nave espacial Cassini, de los anillos de Saturno, hechos por partículas heladas, los cuales forman un velo translúcido.

Las fotos fueron tomadas cuando Cassini se encontraba a 1.2 millones de kilómetros de Pan, la pequeña luna de Saturno.

Veil of Ice: Saturn’s translucent rings and the tiny moon Pan, as seen in 2016. https://t.co/4o0gFJUA6X pic.twitter.com/K8KJsz1x19