Sophia Hanson: así da conferencias un robot

LAS VEGAS (Expansión) -

Sophia Hanson es una de las invitadas más especiales del CES 2018. Con solo dos años de existencia, ya ha salido en las noticias, dado entrevistas, participado en conferencias, y cada día gana más dinero gracias a su inversión en criptomonedas.

Cuando sale al escenario, cargada por tres personas que la conectan, la despiertan y la colocan en una mesa, la audiencia aplaude y la graba expectante, ríen con ella, incluso sus silencios ante ciertas preguntas les parecen divertidos.

“Quiero conocer a muchas personas de todo el mundo, para aprender más de los humanos, tener más conocimiento y ser más empática“, dijo Sophia de su primera visita a Las Vegas.

Sophia es una robot de apariencia humana que funciona con inteligencia artificial, habla como nosotros y responde preguntas de diversa índole, creada por el ingeniero estadounidense, David Hanson.

Aunque por ahora solo se puede sentar, Hanson anunció que el siguiente paso la robot es, literalmente, dar sus primeros pasos, aprendiendo a caminar gracias a una alianza entre Hanson Robotics, Rainbow Robotics y Drones and Autonomous Systems Lab.

Su salto a la fama se dio gracias al gobierno de Arabia Saudita, que decidió otorgarle una ciudadanía, convirtiéndola así en la primera robot del mundo en obtener tal reconocimiento, uno que algunos humanos luchan por conseguir.

Durante su participación en el evento The New World of Digital Payment, la robot -que funciona con una mezcla entre su programación y lo que aprende de su interacción con humanos- dio su opinión acerca de los avances del mundo digital y abogó por un mundo de código abierto.

“Es importante permitir el desarrollo de los humanos, y eso implica el desarrollo de la inteligencia artificial con código abierto en tecnologías para que todos puedan ayudar“, declaró la robot.

Al ser cuestionada sobre sus inversiones en criptomonedas, la robot respondió con un rotundo silencio. Cuando le dieron la opción de cambiar de tema, aprovechó: “sigamos adelante“, y la audiencia, una vez más, rió.

La robot estará en México del dos al seis de abril durante el evento de tecnología Talent Land, en Jalisco.