YouTube analiza consecuencias tras difusión de video sobre un cadáver

NUEVA YORK (CNNMoney) -

YouTube dice que está buscando "consecuencias adicionales" para Logan Paul, el usuario que recientemente publicó un video que muestra un cadáver.

Paul fue ampliamente criticado por hacer el video en el llamado "bosque suicida" de Japón. En medio de críticas generalizadas, eliminó el video y se disculpó repetidamente.

El youtuber Logan Paul recibe críticas por grabar un aparente suicidio

YouTube también fue objeto de escrutinio por no tomar medidas al respecto. Es por eso que la compañía emitió un comunicado el martes, una semana después de que estallara la controversia.

"Nos tomó mucho tiempo responder, pero hemos estado escuchando todo lo que han estado diciendo", dijo la compañía en una serie de tuits. "Sabemos que las acciones de un creador pueden afectar a toda la comunidad, por lo que tendremos más para compartir pronto sobre los pasos que estamos tomando para garantizar que un video como este nunca vuelva a circular".

Like many others, we were upset by the video that was shared last week. — YouTube (@YouTube) January 9, 2018

It’s taken us a long time to respond, but we’ve been listening to everything you’ve been saying. We know that the actions of one creator can affect the entire community, so we’ll have more to share soon on steps we’re taking to ensure a video like this is never circulated again. — YouTube (@YouTube) January 9, 2018

La declaración insinuaba posibles cambios en las políticas y algoritmos de YouTube.

El modelo "sube lo que sea, cuando sea" de YouTube es desafiado constantemente por la publicación de videos que contienen contenido inapropiado e incluso que muestran una conducta potencialmente ilegal. La compañía a veces ha tenido problemas para aplicar sus políticas que prohíben los videos violentos y sangrientos.

"Si un video es gráfico, solo puede permanecer en el sitio cuando cuenta con la información educativa o documental adecuada y, en algunos casos, estará bloqueado por la edad",dijo YouTube a CNN Tech cuando el video de Paul llamó la atención por primera vez.

Dentro de la comunidad de destacados creadores de YouTube, muchos de los cuales se ganan la vida haciendo videos, hay curiosidad y preocupación sobre lo que podría hacer a continuación.

En la declaración del martes, la compañía reconoció que "muchos de ustedes se han sentido frustrados recientemente por nuestra falta de comunicación".

An open letter to our community:



Many of you have been frustrated with our lack of communication recently. You’re right to be. You deserve to know what's going on. — YouTube (@YouTube) January 9, 2018

"Tienen razón de estarlo", dijo la compañía. "Merecen saber qué está pasando".

Al referirse al video de Paul sin nombrarlo, YouTube dijo que "el suicidio no es una broma".

"Esperamos más de los creadores que construyen su comunidad en YouTube, ya que estamos seguros que ustedes también", dijo la compañía. "El canal violó nuestras pautas comunitarias, actuamos en consecuencia y estamos buscando más consecuencias".

We expect more of the creators who build their community on @YouTube, as we’re sure you do too. The channel violated our community guidelines, we acted accordingly, and we are looking at further consequences. — YouTube (@YouTube) January 9, 2018

No está claro a qué se refería la compañía al decir "actuamos en consecuencia". De hecho, el video ofensivo fue eliminado por Paul, no por la compañía.

Una portavoz de YouTube no respondió de inmediato para solicitar más comentarios. Paul no ha publicado ningún video nuevo en su canal de YouTube desde que publicó un video de "lo siento" la semana pasada.