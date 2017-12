¿Cuántos niños creen todavía en Santa Claus?

(CNN) -

Santa Claus ya viene a la ciudad… o al menos eso cree el 85% de los niños pequeños en Estados Unidos.

En entrevistas, el 85% de los niños de cuatro años dijeron que cree en Santa Claus; el 65% de los niños de seis años dijeron que creen, al igual que el 25% de los niños de ocho años. Esas cifras se publicaron en el boletín American Journal of Orthopsychiatry en 1978.

Sin embargo, los investigadores dicen que esa proporción de niños pequeños que cree en el viejo Santa aparentemente se ha mantenido constante a lo largo de los años.

Las investigaciones que se publicaron en el boletín Journal of Cognition and Development en 2011 muestran que el 83% de los niños de cinco años cree que Santa Claus es real, escribió Jacqueline Woolley, directora del estudio, en The Conversation , en 2016 .

"En estudios más recientes determinamos que la cifra de 85% parece correcta", dijo Thalia Goldstein, profesora asistente de Psicología del Desarrollo Aplicada de la Universidad George Mason en Virginia, Estados Unidos.

"Los niños empiezan a creer en Santa Claus cuando tienen entre tres y cuatro años. Su creencia es muy fuerte cuando tienen entre cuatro y ocho", señaló. "Luego, a los ocho años empezamos a ver que la creencia decae, cuando los niños empiezan a entender la realidad sobre Santa Claus".

Casi tres cuartas partes de los estadounidenses dicen que cuando eran niños, recibían la visita de Santa Claus; uno de cada cinco adultos señaló que son padres o tutores de un niño que cree en Santa Claus, según un estudio del Pew Research Center que se publicó en 2013.

¿Cuántos niños creen en Santa Claus fuera de Estados Unidos? Parece que el porcentaje es similar en algunos países de Europa.

En una encuesta en la que participaron 161 padres de familia en Reino Unido, el 92.5% reportó que cree que Papá Noel es real para sus hijos hasta los ocho años, según un estudio que se presentó en la asamblea anual de la Asociación de Investigaciones sobre la Educación para la Infancia Europea , que se llevó a cabo en Finlandia en 1999.

Resulta que entre más exposición tienen los niños a Santa Claus en vivo, es más probable que crean que se trata del "verdadero", según un estudio que se publicó en 2016 en el boletín Cognitive Development.

Goldstein colaboró en el estudio de Woolley, quien da clases en la Universidad de Texas en Austin.

En el estudio participaron 77 niños de entre dos y diez años; los entrevistaron después de que visitaran a un hombre vestido de Santa Claus en un museo de ciencia para niños en Connecticut, Estados Unidos. Las entrevistas se llevaron a cabo a lo largo de una semana, antes de Navidad.

Las entrevistas revelaron que el 39.2% de los niños creyó que el hombre al que visitaron era el mismo Santa Claus que bajaba por la chimenea de su casa. El 38.8% no creyó que fuera la misma persona, pero creyó que también vivía en el Polo Norte y que podía comunicarse con el verdadero Santa Claus, explicó Goldstein. El 13.8% dijo que el hombre no es Santa, pero que tenía características del verdadero, y el 1.3% mostró una creencia un tanto "adulta": de acuerdo con Goldstein, creen que el hombre no es Santa Claus y que no vive en el Polo Norte, pero que puede comunicarse con el verdadero Santa Claus.

Una limitante del estudio es que se excluyó de la muestra a los niños mayores que no creen en Santa Claus porque "tal vez se habrían mostrado renuentes de acompañar a sus padres a este evento", escribieron los investigadores.

"La edad no se relaciona con que piensen o no que el Santa Claus que veían era el real; también descubrimos que lo que los padres les dicen a los niños (la cantidad de actividades y de promoción de Santa Claus en la que los padres participan) tampoco tiene que ver con que los niños crean o no que era el Santa Claus real", agregó Goldstein. "Lo único que afectó su creencia fue la cantidad de Santa Clauses con los que habían interactuado ese año", explicó.

Por otro lado, parece que la edad y el desarrollo cognitivo predicen el momento en el que los niños empiezan a dejar de creer en Santa Claus, de acuerdo con Andrew Shtulman, psicólogo especialista en desarrollo cognitivo y profesor asociado en el Occidental College en Los Ángeles, Estados Unidos.

"No es coincidencia que los niños dejen de creer en Santa Claus durante los primeros años de primaria, porque es cuando desarrollan nociones más sofisticadas de lo que es posible y lo que no", dijo Shtulman, quien llevó a cabo su propia investigación sobre los niños y su creencia en Santa Claus .

"En uno de nuestros estudios, les pedimos a los niños que propusieran una lista de preguntas para Santa Claus y las comparamos con su capacidad de distinguir acontecimientos posibles de los imposibles", explicó Shtulman.

"Descubrimos que entre mejores resultados tenían en nuestra prueba de evaluación de posibilidades, más escépticos se mostraban en sus preguntas", dijo.

Shtulman dijo que, por ejemplo, los niños pasaban de preguntas fácticas como "¿Qué tan alto es el Polo Norte?" o "¿Cómo se llaman tus elfos?" a preguntas más inquisitivas, como "¿Cómo le haces para caber en la chimenea?" y "¿Cómo sabes si me porté bien o mal?".

Conforme los niños empiezan a dudar de la existencia de Santa Claus, la mayoría suelen sentirse orgullosos de haber resuelto una especie de misterio navideño, explicó Goldstein.

"Ahora pueden ser parte de este grupo de personas más adultas que no necesariamente cree en Santa Claus", señaló Goldstein. "Si un padre de familia descubre que su hijo ya dejó de creer en Santa Claus y está perturbado por ello, hay otras opciones", explicó. "Puedes hablar de que Santa Claus es un espíritu de generosidad o una forma de ayudar a los demás, una forma de pensar en la gente que tal vez no es tan afortunada como uno".