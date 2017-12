18 cosas por las que vale la pena la llegada del 2018

(CNN) -

Ya sea que hayas culminado el año fresco y vigorizado para otro viaje alrededor del Sol, o llegues a esta fecha muy cansado, el 2017 casi ha terminado.

Afortunadamente, hay todo tipo de cosas buenas e importantes que esperar en 2018 para mitigar todas las cosas que inevitablemente podrías detestar y temer a medida que avance el año.

Entonces, la próxima vez que alguien diga, "¿De verdad tenemos que seguir viviendo por otro año entero?", cálmalos mencionando estos eventos, innovaciones y observancias favorables a la existencia.

1. Los Juegos Olímpicos de Invierno

Una vez cada cuatro años, los poderes globales del mundo se unen en un esfuerzo diplomático continuo para decidir qué es exactamente el curling y cómo se convirtió alguna vez en una actividad que hace la gente. Las festividades de 2018 tomarán como sede la ciudad de PyeongChang, Corea del Sur, durante dos semanas en febrero. Una historia extremadamente fría a tener en cuenta: competirá el equipo femenino de bobsled de Nigeria, marcando la primera vez que la nación africana esté representada en los Juegos de Invierno.

2. Una boda real

El príncipe Enrique y la mujer que logró el sueño de muchas, Meghan Markle, se casarán en mayo. Según los informes, será una ceremonia íntima e informal en una pequeña capilla rústica en el Castillo de Windsor. Será una típica fiesta pastoral de arpillera y tarro de masón, ya sabes. Para los estadounidenses, es una excusa fantástica para usar un sombrero divertido y beber alcohol antes del mediodía. Como es tradición, los británicos fingirán que no les importa, pero el repentino auge de los platos coleccionables con temas de bodas reales y los muñecos caganers demostrarán lo contrario.

El príncipe Enrique de Inglaterra anuncia su compromiso con Meghan Markle

3. Películas realmente buenas

Si deseas aprovechar al máximo el 2018, probablemente deberías simplemente pegarte a un asiento de cine. Black Panther viene por tu alma en febrero, y cualquier cosa que deje atrás seguramente será arrebatada por Avengers: Infinity War en mayo. Además, A Wrinkle in Time se estrena en marzo, Jurassic World: Fallen Kingdom en junio, y —esta es la que todos han estado esperando— la conclusión incómoda de Cincuenta sombras llegará en febrero.

4. El musical Frozen

La emoción por Frozen es un recurso infinitamente renovable, y el próximo año, las pegadizas canciones llegarán a Broadway. Si bien esto es muy emocionante y genial, recuerda ser paciente. Busca ayuda médica inmediata para que la gente volverá a cantar Let It Go más de cuatro horas.

5. La Copa del Mundo

El hecho de que EU, Chile, Ecuador y Honduras no vayan al Mundial no significa que no podamos pasar un buen tiempo, ¿de acuerdo? Esto es como la boda real del futbol. Algunos no están invitados, pero aún usarán sombreros tontos y todos nos alegraremos. Marca tus calendarios y sigue tus equipos. Junio y julio pertenecen a la Copa Mundial.

Así quedaron los grupos rumbo al Mundial de Futbol Rusia 2018

6. Gente común yendo a la Luna

En 2018, la startup Moon Express, de Silicon Valley (lema: The Moon is Me), dice que "definitivamente" aterrizará una nave en la Luna, allanando el camino para que una generación de ricos espaciales la llenen como si fuera el distrito de Nueva York de moda. Si Moon Mission tiene éxito, sería la primera compañía privada en aterrizar una nave en la Luna. ¿El objetivo final de la compañía? Llevar gente a la Luna y explotarla.

Si esto suena literalmente por fuera de este mundo, toma esta cita del presidente de Moon Express, Naveen Jain:

"Realmente nos vemos bien y aún esperamos lanzar el módulo de aterrizaje el próximo año", dijo Jain a CNBC en noviembre. "Y cuando lancemos y aterricemos en la Luna, no solo (hacemos) nos convertimos en la primera compañía en hacerlo, sino que de hecho nos convertimos simbólicamente en la cuarta superpotencia".

7. Programas de TV que no te puedes perder

Será un buen año para vegetar delante de tu televisor o dispositivo elegido cuando la realidad se vuelva insoportable. Mira maratónicamente Black Mirror y A Handmaid's Tale, así como la última temporada de Veep, el regreso de Westworld y la temporada 16 de American Idol.

Algunos nuevos programas dignos de mención: Black Lightning, una nueva versión de Dynasty y The Alienist.

Lo que vas a ver en Crocodile, de la cuarta temporada de Black Mirror

8. Acariciar un gato robot sin cabeza y avergonzarse de comer mejor

¿Vivimos en un mundo de progreso e innovación trascendental, o una tecnodistopía cada vez más inhumana? Estos son los tipos de preguntas que puedes considerar al acariciar a tu gato terapéutico decapitado y ronroneante: se trata uno de los muchos nuevos gadgets tecnológicos de Japón que se abrirá camino en el mercado el próximo año.

Otras innovaciones incluyen un escáner que puede contar calorías, una niñera robot que parece ser un Roomba altamente evolucionado y el advenimiento de huellas de orejas, en lugar de huellas dactilares, como método de seguridad. Fascinante.

9. Un bebé real

Como si la monarquía británica no nos hubiera entretenido lo suficiente últimamente, el príncipe Guillermo y la duquesa Catalina esperan su tercer hijo en abril. Ya han sido padres dos veces, por lo que la fiebre real del bebé ya no es igual. Aquí hay algunas probabilidades del nombre del bebé para tu diversión. Apostamos 100 dólares en Henrietta o Boris.

10. Cosas del camión de Tesla

¿Dónde están tus estereotipos ahora, EU? Una camioneta pickup y otros conceptos de vehículos más grandes del excéntrico duque de autos eléctricos han sido largamente rumoreados y ridiculizados. Incluso si los camiones no se producen en 2018, obtendremos algunos detalles sólidos.

Tesla desvela su prototipo de tráiler eléctrico con conducción autónoma

11. Elecciones de medio término en EU

De acuerdo, ¿estás esperando con impaciencia un rencor aún más político? No, claro que no. Pero las elecciones de mitad de periodo serán uno de los eventos más comentados del año, sin mencionar la oportunidad perfecta para que los estadounidenses ejerzan su derecho al voto.

12. Refrigeración del cuero cabelludo para pacientes de quimioterapia

Es posible que hayas oído hablar de este nuevo avance médico antes. Básicamente, es una gorra de enfriamiento que se usa antes, durante y después de los tratamientos de quimioterapia, y puede reducir la probabilidad de pérdida de cabello.

13. ¿Tal vez un nuevo libro de Game of Thrones?

Predijimos Winds of Winter , el próximo libro de la saga A Song of Ice and Fire, se lanzaría en 2017. No fue así. Y sin algo nuevo de Juego de Tronos para bendecir la serie de HBO en 2018, va a ser un invierno largo y sin contenido si George R.R. Martin no se pone a escribir y a publicar el esperado libro.

Si eso no sucede, al menos podemos calmar nuestros corazones heridos volviendo a leer Frankenstein de Mary Shelley, que cumple 200 años el próximo año.

14. Vuelos a la Antártida

Antes de 2018, para volar a la Antártida era necesario ser un cliente que paga en un vuelo charter o un ave con un rumbo equivocado. A partir del próximo año, los primeros vuelos comerciales de EVER partirán desde la parte más meridional de Argentina, y te dejarán en una base argentina en la isla Seymour, cerca de la península Antártica. Son buenas noticias para los pingüinos: con el boom turístico esperado, los valores de sus propiedades van a subir.

15. Apertura de una cápsula de tiempo

El monumento Helium Time Columns en Amarillo, Texas, es una estructura ordenada que no solo conmemora el descubrimiento del helio, sino que también sirve como una versión extremadamente sofisticada de una antigua tradición de la escuela: la cápsula del tiempo. Cuando el monumento fue erigido en 1968, algunas cápsulas de tiempo se colocaron dentro para abrirse a los 25, 50, 100 y 1,000 años. Entonces, obviamente, en 2018, se abrirá la cápsula de 50 años, y todos podemos meditar sobre el último medio siglo de progreso con una mezcla igual de asombro y pesar.

16. Un viaje de buceo en el Titanic

Seguro, la autopsia submarina le costará más de 100,000 dólares, pero la compañía de viajes Blue Marble Private dice que el precio es realmente equivalente, después de la inflación, a lo que los pasajeros de Titanic de primera clase pagaron por sus boletos en 1912. ¡Qué bien! Un poco morboso, ¡pero genial!

17. Los ESports toman el escenario mundial

Para los no iniciados, "ESports" es el término atractivo para los videojuegos esencialmente competitivos y sí, es una cosa cada vez más popular y respetada. De hecho, el año que viene ESports debutará en los XVIII Juegos Asiáticos en Yakarta. Los Juegos Asiáticos se promocionan como los "mayores juegos multideportivos después de los Juegos Olímpicos", por lo que es seguro decir que la inclusión de la pulsación de botones y la visualización de la pantalla es un gran paso para este movimiento floreciente.

18. Aniversarios históricos

Por último, marquemos nuestra tenue pero inmortal esperanza por el futuro mirando hacia el pasado. El 2018 marcará el centésimo aniversario del final de la Primera Guerra Mundial. También marcará el aniversario 50 de la Ley de Derechos Civiles de 1968.

Esa es tu meta para el próximo año: hacer algo en el 2018 que nuestros antepasados observarán con cariño cada década o siglo en el futuro.