La construcción de un Imperio: explorando la arquitectura de Star Wars

En enero de 1973, George Lucas escribió su primer tratamiento para "Star Wars". Las palabras no le llegaron fácilmente al director, que siempre se consideró a sí mismo más un cineasta que un guionista, pero el universo en su mente ya estaba abultado.

Al no haber asegurado los derechos de la serie de ciencia ficción "Flash Gordon", Lucas se propuso crear su propia galaxia, muy, muy lejana. Incluso entonces, presentaba una princesa espacial, peleas de perros, monjes guerreros y una batalla maniquea entre el bien y el mal.

Pero los jefes de las películas eran escépticos. "¿Cómo podría él darse cuenta de este universo?" fue la pregunta de los financiadores. La respuesta estaba cerca de casa.

"Desde el principio, George y el ilustrador de producción Ralph McQuarrie, realmente fundaron el mundo de 'Star Wars' en una realidad terrestre", explica Phil Szostak, gerente de arte creativo en Lucasfilm y autor del próximo libro "The Art of Star Wars: The Último Jedi".

El lenguaje visual de "Star Wars" y sus secuelas, precuelas y spin-offs toman símbolos y paisajes de culturas y religiones de todo el mundo para delinear cuidadosamente un universo alienígena.

"Te dan el mnemotécnico suficiente como para que puedas ir: 'Oh, lo reconozco'", dice David Reat, director de estudios de posgrado en arquitectura de la Universidad de Strathclyde. Ofrecer una familiaridad misteriosa es "lo que Star Wars hace mejor que cualquier otra serie de películas".

Una piedra fundamental para este análogo es la arquitectura. "Los episodios I, II y III se basaron en (diseños de) los años 20 y 30 ... los episodios IV, V y VI se basaron en la fabricación pesada de los años 70 y 80", de acuerdo con Doug Chiang, ejecutivo crativo de Lucasfilm. Las secuelas actuales, agrega, reflejan nuestros tiempos.

Un viaje a través de la galaxia de Lucas incluye ziggurats mayas, ejemplos de la arquitectura barroca, art nouveau, modernista y brutalista, la época clásica y la temprana Edad Media, e incluso la estética del Tercer Reich. Después de ocho películas y 7.7 mil millones en ingresos de taquilla, este bricolage se expandirá con el "Episodio VIII: El último Jedi", en exhibición desde el 15 de diciembre.

Con la ayuda de expertos, descubrimos la inspiración arquitectónica detrás de varios planetas de Star Wars y descubrimos cómo su diseño, en algunos casos, puede influir en el nuestro.

Naboo

Hogar de la madre de Luke y Leia, Padme, el planeta Naboo fue introducido por primera vez en "Episodio I: La amenaza fantasma" (1999). El idilio pacífico parecido a la Tierra del espacio era una mezcolanza de estilos arquitectónicos europeos sobre el terreno, a menudo informados por la sensibilidad de Frank Lloyd Wright.

"Wright fue una influencia masiva en Lucas", dice Reat. El estilo orgánico de los estadounidenses, el diseño en armonía con el entorno de sus edificios, era una buena combinación para la gente amante de la naturaleza de Naboo.

Un proyecto de Wright en particular inspiró la arquitectura de Naboo. El Marin County Civic Center, en San Rafael, California, fue la última comisión realizada por el gran arquitecto.

Era un edificio con el que Lucas estaba familiarizado; el campus de Lucasfilm Skywalker Ranch está a 11 millas en auto y el director utilizó los interiores del centro en su debut como director en 1971 "THX 1138". Vemos sombras de los techos azules de Marin en las cúpulas de pátina de Naboo y los recortes semicirculares, combinados con una miríada de elementos clásicos.

"Hay un verdadero sabor bizantino para (la capital de Naboo) de Theed", dice Reat. "Un cruce real de la arquitectura de la mezquita italiana, barroca y turca". El exterior del palacio real se inspira en dos grandes monumentos: la iglesia de Santa Sofía y la Mezquita Azul de Estambul.

Sus interiores barrocos y rococó se rodaron en el Palacio Real de Caserta, en el sur de Italia, hogar de los reyes borbones del siglo XVIII. Pero estas imponentes estructuras fueron suavizadas por artistas conceptuales como Chiang, que imaginaban el palacio aferrado a un acantilado, con cascadas que fluían a través de él.

Los habitantes no humanos de Naboo, los reptiles Gungans, vivían bajo el agua en "una especie de Art Nouveau, ciudad de burbujas de Julio Verne", dice Reat. Sus formas curvilíneas y florituras se hacen eco de la metalistería de los arquitectos europeos Héctor Guimard y Victor Horta, agrega.

"Uno de los edictos originales de George era que los diseños no llamaran demasiada atención a sí mismos", dice Szostak. Parte de eso fue hacer que todo "se relacionara por completo con los humanos del siglo XX y XXI".

La idea era evocar una era de inocencia a comienzos del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial y la hiperindustrialización del mundo occidental, o en el lenguaje de Star Wars, antes de que los robots de la Federación de Comercio invadieran.

Coruscant

Coruscant, la capital de la República Galáctica, hizo su debut en 1997 en la edición especial del "Episodio VI: El Retorno del Jedi", pero como Naboo, tuvo una presencia más fuerte en las precuelas (1999-2005).

El planeta de la ciudad se inspiró en parte en la ciencia ficción de la década de 1940, explica Reat, y en el mundo de Trantor, ideado por el autor Isaac Asimov.

El planificador urbano griego del siglo XX, Constantinos Doxiadis, construyó el concepto: "Ideó un término llamado 'ecumeonpolis', un planeta completamente incrustado en las ciudades", agrega Reat.

Esa idea no ha cambiado desde los primeros bocetos de Ralph McQuarrie. Los edificios que lo poblaron, sin embargo, han evolucionado drásticamente.

Las pinturas de McQuarrie de la época del "Retorno del Jedi" (1983), cuando el planeta se conoce con el nombre de Had Abbadon, muestran pirámides que salpican el paisaje y el Palacio Imperial se eleva sobre todo en la distancia.

El dominio del Emperador presenta toques góticos y una silueta en algún lugar entre el templo hindú de Prambanan, en Indonesia, y la fachada de la catedral de Milán, una desviación radical de todo lo que se ve en el universo de Star Wars.

Pero las limitaciones tecnológicas y los cambios en la trama significaron que el planeta y el palacio nunca aparecieron en el corte teatral, y Luke nunca llegó a enfrentarse a su padre en una sala del trono rodeada por un lago de lava (realmente).

Nuestra primera mirada extensa a Coruscant apareció en "La Amenaza Fantasma", en cuyo punto el paisaje urbano estaba compuesto por rascacielos supertall. "Cuando Lucas lo describía (para los artistas conceptuales), él describía Manhattan", dice Reat. "Admiraba dos rascacielos en particular: el Empire State y el Chrysler Building".

Las curvas metálicas Art Deco de este último informarían gran parte de las vistas CGI de Coruscant, transformando el planeta en una "Nueva York de los años 30 con esteroides".

La Estrella de la Muerte (y sus derivados)

"No es luna ... es una estación espacial". Gris y esférico, fue un error fácil de hacer. El destructor itinerante de mundos era monumental en proporciones y nos dio una primera visión de la estética imperial: una mirada que "debía una cantidad enorme al Tercer Reich", dice Reat, incluida su paleta de colores.

Intencionalmente o no, la Estrella de la Muerte encarnaba gran parte del credo del Suprematismo, un movimiento abstracto definido por el artista ruso Kazimir Malevich en la década de 1910. Malevich valoró las formas geométricas audaces y bloqueó el color, dejando que estas formas floten en el espacio sobre el lienzo (ver: "Black Circle" [1915]). Sin embargo, la Estrella de la Muerte no siempre se veía así.

"Fue diseñado desde adentro hacia afuera", dice Reat. "Lucas se había decidido por estos implacables corredores y John Barry, diseñador de producción y arquitecto entrenado, dijo: 'Bueno, habría algún tipo de curvatura en eso'. McQuarrie dibujó un conjunto de círculos concéntricos ... y luego lo encapsularon y lo convirtieron en la gran esfera que ves ahora ".

El resultado fue una cosa de terrible belleza, pero sorprendentemente fácil de destruir.

Dos películas más tarde en "El Retorno del Jedi" obtuvimos una segunda Estrella de la Muerte. Con sus curvas sin terminar y extremidades deshilachadas, parecía el paisaje urbano abstracto pintado por la difunta Zaha Hadid (quien a su vez fue influenciada por la vanguardia rusa).

Esta vez, la falla fatal de la estación espacial fue el núcleo del reactor, en una espaciosa cámara que se parecía a cualquier cantidad de torres de enfriamiento nuclear.

Finalmente, la Starkiller Base, que aparece en el "Episodio VII: El Despertar de la Fuerza" (2015). La Primera Orden, compuesta por restos del Imperio, tomó la misma ideología impresionante y la formó como una madriguera en un planeta de hielo requisado.

En la superficie, la Primera Orden deletreó sus credenciales fascistas con una exhibición de fuerza al estilo de Nuremberg. "No es sutil", dice Reat. Pero entonces no se supone que lo sea, argumenta Szostak: "Todo en 'Star Wars' necesita leerse de un vistazo".

El bunker del punto focal fusionó la tribuna "Zeppelinfeld" del arquitecto nazi Albert Speer de Nuremberg y las fortificaciones "beton brut" a lo largo del "Muro Atlántico" de Hitler. El disparo de la superarma de la base dio a los procedimientos su propio momento de la "Catedral de la Luz".

Cloud City, Bespin

El gigante de gas Bespin fue incapaz de mantener la vida en todos menos uno de los estratos de su atmósfera, y fue allí donde Cloud City estableció su campamento. La ubicación del tercer acto del "Episodio V: El Imperio Contraataca" fue "amoral", "dirigido por un sinvergüenza" y "no tenía ninguna afiliación con ninguna de las partes del conflicto", describe Reat. (Aquellos que anticipan "The Last Jedi" habrán visto los tonos de Cloud City en el nuevo local Canto Bight).

Los orígenes de Cloud City se remontan a principios del siglo XVIII, argumenta Reat, en la ciudad voladora de Laputa, de "Gulliver's Travels" de Johnathan Swift. Esa fue "efectivamente una metáfora del imperialismo británico", dice. "Esto proyecta una sombra sobre una ciudad y podría caer y aplastarla en cualquier momento".

El simbolismo es más potente cuando uno considera que los bocetos originales de 1975 de Ralph McQuarrie imaginaban la ciudad flotante como una base imperial.

"McQuarrie ha declarado que su mayor influencia fue 'Flash Gordon'", dice Reat. La metrópoli estrechamente agrupada de Cloud City en su apogeo se asemeja a la ciudad de Mingo de la serie de 1930, mientras que su estructura de levitación general tenía sombras de Sky City, hogar de los Hawkmen.

Cloud City es un ejemplo donde la realidad ha tomado señales de la ciencia ficción. En 2014, la NASA propuso que "HAVOC", un asentamiento flotante sobre la superficie tóxica y altamente presurizada de Venus, podría ser una forma de explorar con éxito nuestro vecino solar más cercano.

Ahch-To

Ahch-To, el escondite de Luke Skywalker en sus últimos años, era un planeta con más agua que tierra. Pero sus afloramientos rocosos albergan una verdadera curiosidad arquitectónica. La historia de Star Wars sugiere que Ahch-To es el hogar del primer templo Jedi, por eso Luke se aventuró allí, después de todo, y por lo que hemos visto, está compuesto por cabañas de colmenas de piedra seca.

Esto es más significativo de lo que podría parecer, ya que ha habido críticas de que el universo de La Guerra de las Galaxias ha usado la arquitectura indígena y de los países en desarrollo como un significante peyorativo de lo primitivo de sus personajes (ver: los Ewok y gran parte de Tatooine).

Reat, en defensa de Lucas, dice que "tiene que tratar de diferenciar entre la maquinaria hiper-deshumanizada" del Imperio y la arquitectura naturalista y adaptativa de los demás, lo cual, según Reat, es en realidad más sofisticado.

En realidad, las cabañas de piedra seca utilizadas en "El Despertar de la Fuerza" se llaman clochans y comprenden un monasterio cristiano del siglo VI en Skellig Michael, un afloramiento en la costa suroeste de Irlanda. Veremos mucho más de ellos en "Los últimos Jedi", aunque la naturaleza exacta de sus arquitectos sigue sin ser revelada en esta etapa.

Ya sea que rompan este ciclo o confirmen los estereotipos de La guerra de las galaxias pende de un hilo.