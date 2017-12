Los hijos de Michael Jackson posan para una inusual foto

(CNN) -

Los fanáticos están emocionados de ver a los tres hijos de Michael Jackson juntos por la Navidad reciente.

Su hija Paris Jackson, de 19 años, publicó una foto en Instagram de ella junto con sus hermanos Prince Michael Jackson, de 20 años, y Blanket, de 15, quien ahora se hace llamar "Bigi", junto con su viejo amigo familiar, Omer Bhatti.

"Feliz Navidad de nuestra familia a la tuya", se lee en la leyenda de la foto.

Muestra, de izquierda a derecha, a Bigi, Bhatti, Paris y Prince Michael, de pie en lo que parece un corredor de hotel.

El más joven de Jackson tenía 7 años cuando su famoso padre murió en 2009 a causa de una sobredosis de propofol. Blanket / Bigi se ha mantenido fuera del centro de atención desde entonces, aunque en 2013 apareció en un documental producido por la familia donde recordaba la vida a veces tumultuosa de su padre.

"No está bien invadir la privacidad de alguien así", dijo el joven sobre el intenso escrutinio mediático que a menudo siguió a Michael Jackson.

En noviembre, el patriarca de la familia Jackson, Joe Jackson, tuiteó un mensaje de video a su joven nieto, instándolo a "mantenerse saludable".

To my grandson Blanket. A personal video message from me. Love you. #blanketjackson #MichaelJackson pic.twitter.com/aNtptnlAn1