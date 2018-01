El mariscal de campo Carson Palmer se retira de la NFL

ARIZONA (Notimex) -

El mariscal de campo Carson Palmer anunció su retiro de los emparrillados luego de 15 temporadas en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL por su sigla en inglés), en la que su último equipo fue los Cardenales de Arizona.

El anuncio oficial fue hecho en la página del conjunto y vino acompañado de una carta escrita por Carson Palmer donde agradece a sus compañeros, aficionados, a la NFL y al equipo de Arizona donde brindó sus mejores campañas.

Palmer, de 38 años, fue la primera selección global del Draft de 2003, lo que generó una gran expectativa con su llegada a la NFL, proveniente de los Troyanos de la Universidad del Sur de California (USC).

Sin embargo, dichas expectativas no fueron cumplidas pues, Palmer no pudo disputar ningún Super Bowl en los 14 años de carrera que el pasador estuvo en la NFL, donde militó en los Bengalíes de Cincinnati, los Raiders de Oakland y los Cardenales de Arizona.

