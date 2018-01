El anillo de compromiso de Paris Hilton genera polémica en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Paris Hilton publicó este martes fotografías en su cuenta de Instagram, en las cuales se muestra el momento en el que su novio Chris Zylka le entregó un anillo de compromiso que ha levantado polémica en redes sociales.

Las imágenes fueron tomadas en la Montaña de Aspen, en Colorado, en donde la actriz vacaciona estas fechas. La imagen va acompañada de la leyenda: "¡Dije sí! Feliz y emocionada de estar comprometida con el amor de mi vida. Mi mejor amigo y alma gemela".

"El anillo es tan increíble y brillante. Estaba temblando mientras me lo ponía. ¡Es el anillo más hermoso que jamás he visto", dijo Hilton a la revista People en declaraciones exclusivas.

Esto es lo que algunos usuarios han tuiteado respecto al anillo de compromiso de la socialité:

Paris Hilton’s engagement ring looks like plastic Dollar Store bling sold for five year olds. pic.twitter.com/27QxbJmSdW