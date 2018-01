Ringo Starr y Barry Gibb reciben el título de Caballero del Imperio Británico

(Reuters) -

El exbaterista de The Beatles Ringo Starr y el cantante de los Bee Gees Barry Gibb fueron nombrados Caballeros del Imperio Británico por la reina Isabel II de Inglaterra.

Ringo, de 77 años y cuyo verdadero nombre es Richard Starkey, se sumó a los Beatles en 1962 para reemplazar a Pete Best.

El exbaterista fue la voz líder en algunos éxitos de la mítica banda británica como Yellow Submarine y With a Little Help from my Friends.

Starr ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a sus compañeros de banda en 1988, y nuevamente en 2015 por su carrera como solista tras la separación de The Beatles.

Ringo es uno de los dos integrantes del cuarteto de Liverpool que se mantienen con vida, además de Paul McCartney, quien obtuvo el grado de ‘Sir’ en 1997.

Por su parte Gibb, de 71 años, fundó los Bee Gees junto a sus hermanos Robin y Maurice. La banda grabó algunos clásicos del pop como Stayin' Alive y Night Fever.

