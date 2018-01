La revista 'Playboy', en riesgo de dejar de existir debido a las bajas ventas

ESTADOS UNIDOS (CNNEspañol) -

La emblemática revista Playboy es una más de las publicaciones que podría dejar de existir debido a las bajas ventas que ha venido registrando desde hace ya varios años con la irrupción del internet.

Así lo planteó el presidente de Playboy Enterprises, Ben Kohn, en una entrevista al diario The Wall Street Journal, publicada este primero de enero, en la que dijo que ahora pretende concentrarse en otras facetas de este negocio.

Kohn dijo que se enfocará en lo que se ha dado en llamar World of Playboy, el mundo de Playboy, que básicamente sería la transición de una publicación a un modelo de negocio, una marca registrada.

