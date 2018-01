2018 se queda sin Game of Thrones

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

HBO confirmó este jueves que tendremos que esperar hasta el año 2019 para ver la última temporada de Game of Thrones.

La noticia fue dada a conocer por medio de la cuenta de Twitter de la empresa y en la de la serie.

La octava temporada de la historia se compondrá de seis episodios.

Por medio de un comunicado, HBO dijo que David Benioff, DB Weiss, David Nutter y Miguel Spochnik serán los directores de la nueva temporada.

