El Fordypningsrommet de Noruega, un hotel de lujo en una cabaña

¿Cómo metes un centro vacacional de lujo en una cabaña?

El Fordypningsrommet , en la remota isla noruega de Fleinvær, tiene la respuesta: "deconstruir" todo lo que quieres en un alojamiento de primera y volverlo un cúmulo de edificios hermosos, esparcidos a lo largo de un paisaje ártico sobresaliente.

La propiedad se compone de nueve cabañas independientes con un propósito particular y vistas fantásticas. Hay cuatro para dormir (el complejo recibe a máximo 12 huéspedes), una para cocinar, un sauna y un baño.

"Queríamos poner a los huéspedes en contacto con la naturaleza; la tradición en construcción en ese lugar son casas muy pequeñas", explicó Håvard Lund, el propietario, a CNN Travel. "Por lo tanto, muy pronto terminamos con lo que llamamos una teoría monofuncional de las casas".

Un paisaje asombroso

El paisaje es la atracción principal; el Fordypningsrommet se diseñó con la idea de complementar los panoramas maravillosos del mar y el cielo.

"Yo crecí en esta zona", cuenta Lund. "Tenemos el horizonte y todas las montañas del famoso archipiélago de Lofoten. Tenemos paisajes asombrosos y, por ende, cielos maravillosos".

Las cabañas son amigables con el medioambiente y se pueden transportar; tienen ventanales de piso a techo a través de los que pueden admirarse los amaneceres y los atardeceres de la región.

"Despreocupación"

La combinación de paisajes dramáticos y arquitectura impactante garantiza una atmósfera pacífica y serena que ayuda a los huéspedes a relajarse.

"Mucha gente habla hoy en día de la consciencia, pero esa es la base de la despreocupación. Pasas a otro estado mental con mucha rapidez", dijo Lund.

El aislamiento de la isla intensifica la atmósfera relajada: "No hay automóviles, no hay calles, no hay tiendas", explicó Lund. "A la gente le funciona muy bien, tanto a la gente que sabe apreciar este trabajo como a la gente que viene solamente a relajarse".

Fordypningsrommet también recibe regularmente a artistas en residencia. Los aspirantes pueden registrarse en internet. Lund es músico y diseñó la propiedad con la idea de ayudar a otros artistas a inspirarse.

"Trabajo como músico y compositor; algo pasa contigo o con todos tus sentidos cuando vienes al mar", explicó. "Tu apetito mejora, escuchas mejor".

Una experiencia satisfactoria

Lund dice que quiere que los huéspedes se dejen envolver totalmente por la experiencia de estar en Fleinvær. "No queremos ser un hotel al que la gente viene simplemente porque está en su lista de pendientes", explicó.

Uno de los atractivos adicionales de Fleinvær son las auroras boreales que, gracias a su ubicación tan septentrional, suelen dejarse ver con frecuencia. El diseño abierto de las cabañas permite que los visitantes admiren la aurora desde adentro.

Aunque parte del atractivo del hotel es su aislamiento, el Fordypningsrommet también cuenta con un "anfitrión" que atiende las necesidades de los huéspedes y que ayuda con el sauna.

Como el Fordypningsrommet ya es todo un éxito, Lund y su equipo están pensando en su próximo proyecto. "El consejo de arte de Noruega nos dio dinero para un proyecto loco: una casa subacuática", apuntó.