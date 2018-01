‘Fire and Fury’ ya es ‘best seller’ de Amazon a unas horas de su lanzamiento

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

A pocas horas de su puesta a la venta, Fire and Fury, el libro del periodista estadounidense Michael Wolff escaló en Amazon a la categoría de best sellers, donde ocupa los primeros lugares.

La publicación que describe la administración del presidente Donald Trump ya se vende físicamente por todo el país norteamericano y en línea para todo el mundo a través de las tiendas digitales.

El libro salió a la venta cuatro días antes de lo previsto pese a que el abogado del presidente Trump envió al editor una carta de cese y desistimiento, esto "debido a una demanda sin precedentes” dijo un portavoz de la editorial a la cadena CNN.

Según Time, cuando el libro se agote no volverá a estar disponible en Amazon por otras dos o cuatro semanas, aunque se podrá adquirir de manera digital para Kindle y sus ediciones de audio.

De acuerdo con un el sitio de reseñas de libros de Amazon, el primer favorito de la semana es Fire and Fury, desplazando a libros tan aclamados como los de la saga de Harry Potter.

Este jueves, el presidente Donald Trump dijo a través de su cuenta de Twitter que el libro está lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen.

Por el contrario, el autor señala que el libro está basado en entrevistas con altos funcionarios de la Casa Blanca y se asegura que el objetivo de Trump no era llegar a ser presidente e imponerse a la candidata demócrata Hillary Clinton, sino potenciar su marca.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!