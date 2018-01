Obama será el primer invitado de David Letterman en Netflix

El expresidente de EU aparecerá como invitado del show 'My next guest needs no introduction', que se estrena el próximo 12 de enero.

LOS ÁNGELES (EFE) -

El expresidente estadounidense Barack Obama será el primer invitado del nuevo programa de David Letterman en Netflix.

Este espacio, que llevará por título My next guest needs no introduction (mi siguiente invitado no necesita presentación), se estrenará el próximo 12 de enero y marcará el regreso de Letterman a la televisión tras su retirada en 2015.

Netflix dijo que, además de Obama, participarán en la primera temporada de este show el actor y director George Clooney, la activista Malala Yousafzai, el músico Jay-Z, la actriz Tina Fey y el presentador radiofónico Howard Stern.

Jay-Z.#MyNextGuestNeedsNoIntroductionWithDavidLetterman@Letterman do you think we need a shorter hashtag? — Netflix US (@netflix) January 5, 2018

A partir del 12 de enero, Netflix estrenará cada mes un nuevo episodio del programa.

Netflix explicó además que cada capítulo durará una hora e intercalará conversaciones de Letterman con sus invitados en el estudio y en exteriores.

A lo largo de 33 años y más de 6,000 entregas, Letterman se erigió en una de las grandes figuras y en un renovador del late-night, un género televisivo muy popular en Estados Unidos que combina humor para adultos, entrevistas con personajes famosos y actuaciones musicales en directo.

En abril de 2014 anunció que se despediría de la televisión y el 20 de mayo del año siguiente presentó su última edición de The Late Show, cuyo testigo fue recogido por Stephen Colbert.