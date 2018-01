Puerto Vallarta, la esmeralda del Pacífico mexicano

Nota del editor: Katherine Brodsky es una escritora freelance que ha publicado en The Guardian, AFAR, Esquire, The Washington Post, Variety, Playboy y muchos otros medios. Síguela en Twitter @mysteriouskat.

(CNN) - Tan pronto como aterrizas en Puerto Vallarta, en el estado mexicano de Jalisco en la costa del Pacífico, te abordan vendedores de tiempo compartido y te saturan de ofertas de chupitos de tequila de cortesía.

Pero Puerto Vallarta fue otrora un destino muy diferente. Incluso su nombre era diferente.

Conocido como Las Peñas en el siglo XIX, cambió su nombre a principios del siglo XX en honor al gobernador del estado, Ignacio Vallarta.

Como pueblo pesquero, la principal fuente de ingresos de Puerto Vallarta, además de la pesca, eran las exportaciones agrícolas como el plátano, el coco y el maíz.

Actualmente depende del turismo, hipnotizado por el agua verde turquesa de sus litorales.

Parte de la culpa fue de Hollywood. Estrellas como Richard Burton, Elizabeth Taylor y Ava Gardner descendieron en Bahía de Banderas para filmar "La noche de la iguana" de John Huston.

Muy pronto, los paparazzi olieron la floreciente historia de amor entre Taylor y Burton, y su nuevo segundo hogar. Otros siguieron el ejemplo, incluidos los inversionistas.

Varias décadas después aquí estamos, con mariachis que domestican a los turistas con exóticos sonidos festivos, resorts todo incluido con playas de arena y bebidas diluidas.

Pero el Puerto Vallarta del que Burton y Taylor se enamoraron es mucho más, solo tienes que mirar más allá de los límites de tu hotel cuando viajas aquí.

Puerto Vallarta es una de las ciudades más seguras de México, así que no temas pasear por su centro, el Malecón o la Playa de los muertos.

La playa de peculiar nombre tiene una leyenda detrás: según cuentan, los piratas llegaban a la costa para saquear y atacar, pero los lugareños no se amilanaban y los combatían, lo que resultó en la muerte de muchos piratas. Se dice que aquí hay tesoros y esqueletos enterrados.

Aún hay más aventuras en la Bahía de Banderas. Con 42 kilómetros de ancho y 900 metros de profundidad, es una de las bahías más profundas y más grandes del mundo.

Una excelente manera de explorarla es en yate. Imagínate bebiendo margaritas, disfrutando ceviche fresco preparado a bordo con pescado recién capturado y haciendo snorkel mientras no estás tomando el sol. ¿Te gusta la imagen? Entonces una excursión en yate con Mike's Charters and Tours puede ser para ti (y para ocho de tus mejores amigos).

Puerto Vallarta también es rico en arte popular, que no cuesta tanto como podrías pensar. Puedes descubrir su escena artística tropezando con galerías y boutiques, o a través del evento semanal ArtWalk, que se celebra todos los miércoles de 6 a 10 pm hasta el 30 de mayo de 2018, para exhibir esculturas, cerámica, vidrio soplado, artesanías y arte en lugares como Galería Colectika, Galería Petra Luna, Galería Córsica, Galería 108 y RO'WO.

Quizás el chocolate no es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en México, ese honor probablemente está reservado para el tequila, pero resulta que México tiene un chocolate inconfundible, y el Museo del Cacao es una visita interesante (por no mencionar deliciosa) guiada por un personal joven y muy amable. ¡No te vayas sin probar un chocolate caliente!

Esta es una razón para dejar atrás los hoteles todo incluido: la auténtica comida mexicana, con un toque mediterráneo.

Si tienes un presupuesto ajustado (e incluso si no), abundan los establecimientos que sirven burritos, tacos, ceviche, jugos frescos, tostadas variadas y guacamole que recordarás mucho tiempo después de haberte ido.

Si ves a un vendedor ambulante en el muelle de Los Muertos ofreciendo "La Luba", desembolsa algunos pesos para experimentar esta bebida tradicional. Es agridulce, una deliciosa fusión de crema de coco y vinagre de manzana, con trozos de manzana y nueces.

Puerto Vallarta también está lleno de restaurantes locales y así es exactamente como comenzó el restaurante Gaby's, por una madre soltera que nombró el restaurante en honor a su hija.

Con el tiempo, se convirtió en un restaurante popular y hoy encontrarás a su hijo, el chef Julio, en la cocina, un abogado que descubrió que su verdadera pasión era la comida, no las leyes.

Chef Julio Cesar with his mother, Christina, who opened @GabysRestaurant in #PuertoVallarta in 1989, the year he was born. #pvpresstrip pic.twitter.com/g2wq9SUdzM