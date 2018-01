Guillermo del Toro se alza con Globo de Oro a mejor director

El mexicano ganó por la película "The Shape of Water".

LOS ÁNGELES (EFE, Expansión) -

El mexicano Guillermo del Toro consiguió este domingo el trofeo al mejor director en la 75 edición de los Globos de Oro por su trabajo en "The Shape of Water".

En esa categoría competía frente a Steven Spielberg ("The Post"), Ridley Scott ("All the Money in the World"), Christopher Nolan ("Dunkirk") y Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").

Del Toro es el tercer cineasta latino que consigue esta distinción tras sus compatriotas Alfonso Cuarón ("Gravity") y Alejandro González Iñárritu ("The Revenant").

Congratulations to Guillermo Del Toro (@RealGDT) - Best Director - Motion Picture - The Shape of Water (@shapeofwater) - #GoldenGlobes pic.twitter.com/Uq3ePtg7U9 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018

Por su parte, "Coco", la cinta de Pixar sobre el tradicional Día de los Muertos mexicano, consiguió el premio a la mejor película de animación. Sus rivales eran "Boss Baby", "Breadwinner", "Ferdinand" y "Loving Vincent".

Acoso

Hollywood declaró este domingo en los Globos de Oro la guerra en bloque contra el acoso sexual y el abuso de poder en la industria del cine y la televisión.

La alfombra roja de la 75 edición de los Globos de Oro se tiñó por completo de negro, reflejo del movimiento "Me Too", cuyo objetivo es denunciar el acoso sexual a las mujeres en Hollywood, y contó con activistas invitadas por algunas de las mayores celebridades de la industria.

Los Globos de Oro abren la temporada de premios por lo que es la primera vez que las grandes estrellas se reúnen desde que estalló el escándalo.

La mayoría vistió de negro en la alfombra roja en señal de repudio a los acosos y en solidaridad con las víctimas. Y en la ceremonia el anfitrión Seth Meyers no perdió tiempo y abordó el tema en el primer minuto.

"Damas y lo que queda de caballeros", saludó el comediante. "Es 2018, la marihuana finalmente está permitida y el acoso sexual finalmente no lo está". "Para los nominados en la sala esta noche, esta es la primera vez en tres meses que no será aterrador escuchar su nombre leído en voz alta".

"Es histórico", dijo por su parte, a Efe el venezolano Édgar Ramírez, uno de los presentadores de la gala. "Estamos todos vestidos de negro en solidaridad con las víctimas y las personas valientes que denunciaron sus historias de acoso y abuso sexual", añadió.

"Hay que aprovechar esta plataforma para que la conversación continúe. Esto va a marcar un punto y aparte. El movimiento no se va a detener", continuó.

Lee: 12 datos que debes conocer de Guillermo del Toro

Prensa

Por su parte, la organización que otorga los Globos de Oro anunció la donación de dos millones de dólares a dos organizaciones de defensa del periodismo, con miras a combatir lo que consideran crecientes amenazas a la libertad de prensa.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que anualmente organiza la primera gala de la temporada de premios, anunció la concesión de un millón de dólares para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y otro para el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

La presidenta de la asociación, la periodista india Meher Tatna, dijo que esa entidad había sido fundada para cubrir el entretenimiento, pero que había ampliado su misión para defender a los periodistas en medio de mayores ataques a su trabajo.

Los Globos de Oro se entregan en medio de una creciente preocupación por la preservación de una prensa libre, con el presidente estadounidense Donald Trump denunciando incesantemente "noticias falsas" y periodistas que enfrentan una serie de peligros mientras informan fuera de las zonas de conflicto.

¿Quieres más noticias como esta? Recibe nuestros artículos sobre viajes, moda, lujo, cultura y estilo. Suscríbete

"The Post", uno de los filmes nominados al mejor película dramática en los Globos de Oro este año, cuenta los pormenores de la publicación por parte del diario The Washington Post de Los papeles del Pentágono, la historia secreta del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre la Guerra de Vietnam.

Recomendamos: Las 10 películas que todos esperamos ver en 2018