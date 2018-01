Oprah Winfrey, ¿de los Golden Globes a la presidencia de Estados Unidos?

NUEVA YORK (CNN) -

Tras su extraordinario discurso del domingo por la noche, la gran pregunta del lunes por la mañana es: ¿Oprah Winfrey está interesada en una postulación presidencial?

PresidentaWinfrey era lo que se decía en el salón Beverly Hilton después de que ella aceptara el premio Cecil B. DeMille en los Golden Globes. Y la posibilidad de que Oprah se postulara para presidente fue una de las noticias principales en los programas matutinos.

Aunque arrancó con un mensaje referente al movimiento #MeToo, su mensaje de esperanza, “Un nuevo día se encuentra en el horizonte” podría haber funcionado como un grito de guerra de campaña.

Muchas celebridades y televidentes con tendencias liberales sin duda lo escucharon de ese modo. Y quizás eso es exactamente lo que buscaba Winfrey.

Como han señalado algunos estrategas políticos en el último año, su fama y fortuna podrían convertirla en una candidata formidable para el partido demócrata. Pero los entendidos también tienen sus dudas: ¿los estadounidenses en verdad elegirían a una estrella de televisión como su presidente dos veces seguidas?

Por ahora, todo son rumores. Pero sus seguidores demostraron mucha ilusión en Twitter y Facebook después de su discurso.

Aunque Winfrey ha desviado la pregunta acerca de una carrera presidencial en el pasado, también ha reconocido que la elección del presidente Trump volcó suposiciones acerca de cómo buscar un cargo político.

Después del discurso, un socio de Winfrey, Stedman Graham fue citado diciendo que una carrera presidencial es ciertamente una posibilidad.

En los Globos de Oro, Hollywood le dice "basta" a los abusos sexuales

"Todo depende de la gente", Graham dijo a un reportero de Los Angeles Times. "Ella absolutamente lo haría".

Winfrey hizo campaña por Barack Obama en 2008 y apoyó a Hillary Clinton en 2016. Durante la campaña de Clinton, se discutió la posibilidad de que una mujer fuera presidente y dijo que "Estados Unidos, es hora de que tomemos esa decisión".

Ella dijo que sería un "momento crucial para las mujeres." Pero ese momento todavía tiene que suceder, por lo que es una de las razones por las que discurso del domingo agitó tanta atención.

Lee: Guillermo del Toro se alza con Globos de Oro a mejor director

Winfrey tiene bolsillos profundos, un pozo más profundo de carisma y el reconocimiento instantáneo de su nombre gracias a décadas en The Oprah Winfrey Show.

Reese Witherspoon hizo alusión a la categoría de superestrella de su amiga durante su presentación en los premios Golden Globes: "Solo hay una persona cuyo nombre es un verbo, un adjetivo, y una sensación y esa es Oprah".

Lo que le falta es experiencia política.

En una entrevista con Winfrey en Bloomberg el pasado marzo, el entrevistador David Rubenstein abordó la posibilidad, diciendo: "Está claro que no es necesaria la experiencia en el gobierno para ser elegido presidente de los Estados Unidos".

Indicó que el mismo pensamiento había pasado por su cabeza después de la elección de Trump: "pensé, 'Oh, vaya, no tengo la experiencia, no sé lo suficiente.' Y ahora estoy pensando, 'Oh. ¡Oh!'"

Winfrey rió mientras el público aplaudió en el estudio.





1 / 7 / 7 Los asistentes a la premiación, acudieron usando el color negro en señal de protesta por los casos de acoso sexual en Hollywood. EFE. EFE. 2 / 7 / 7 La actriz mexicana Salma Hayek acudió a la ceremonia de premios. Reuters. Reuters. 3 / 7 / 7 La cantante Mariah Carey fue una de las personalidades que acudió a la premiación. Reuters. Reuters. 4 / 7 / 7 Eva Longoria fue una de las actrices más fotografiadas por la prensa. Reuters. Reuters. 5 / 7 / 7 El actor Chris Hemsworth y el director Taika Waititi de la cinta Thor 3 fueron a la ceremonia de los Globos. AFP. AFP. 6 / 7 / 7 La productora Darla K. Anderson, el director Lee Unkrich y el guionista Adrian Molina posan con el premio a la mejor película de animación por "Coco". Reuters. Reuters. 7 / 7 / 7 Rachel Brosnahan posa en el backstage con su premio a la Mejor Actriz en una serie de televisión, comedia o musical. Reuters. Reuters.

Más recientemente, cuando su mejor amiga Gayle King propuso la idea en CBS This Morning, Winfrey lo desestimó: "No habrá postulación para un cargo de cualquier tipo para mí".

En este momento Winfrey tiene varios trabajos: Ella es CEO de su canal de cable, un "enviado especial" para la revista de noticias de la CBS 60 minutes y una inversionista en empresas como Weight Watchers.

Recientemente vendió parte de su participación en OWN, pero renovó su contrato para permanecer como CEO hasta el año 2025.

Su papel en CBS News entraría en conflicto con cualquier exploración seria de una carrera presidencial. El siguiente papel de Winfrey está en la película A wrinkle in time a estrenarse en abril.

El estira y afloja político ya ha comenzado. El domingo por la noche los detractores de Winfrey de inmediato empezaron a circular una foto vieja de Winfrey con Harvey Weinstein, el magnate del cine en desgracia que se ha convertido en el símbolo de la podredumbre de Hollywood.

Pero sus fans la retrataron como el perfecto candidato antiTrump - es decir, si está dispuesta a correr. Los videos y transcripciones del discurso fueron ampliamente compartidos en las redes sociales el lunes por la mañana.

The Washington Post citó a Meryl Streep diciendo que Winfrey "lanzó un cohete" con el discurso.

"Quiero que sea candidata a la presidencia", dijo Streep al Post. "No creo que tuviera ninguna intención [de declarar]. Pero ahora ella no tiene otra opción".

A principios de la tarde, Seth Meyers, el anfitrión de los premios aumentó la especulación.

"Oprah", dijo Meyers, mirando hacia ella en la audiencia "en 2011, dije algunos chistes sobre nuestro actual presidente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca; chistes sobre cómo no estaba calificado para ser presidente, y algunos han dicho que esa noche lo convenció de postularse. Así que, si eso es cierto, sólo quiero decir: Oprah, ¡nunca serás presidenta! ¡no tienes lo que se necesita!"

Las risas y los aplausos de la multitud lo dejaron claro: Winfrey tendría una gran cantidad de seguidores en la industria del entretenimiento.