Ya hay fecha para el lanzamiento del nuevo disco de Judas Priest

MADRID (EFE) -

Judas Priest lanzará el próximo 9 de marzo su decimoctavo álbum de estudio Firepower, el cual el grupo define como "el mejor y más puro metal".

La banda británica lanzó el videoclip de la canción Lightning Strike como un adelanto. El video alcanzó en tan solo tres días el medio millón de visualizaciones en YouTube.

El disco estará compuesto por 14 canciones, de acuerdo con comunicado de Sony Music.

Lee: Estas firmas conquistaron YouTube México en 2017

El disco cuenta con la colaboración especial de los productores Tom Allom, quien participó con la banda entre 1979 y 1988 con clásicos como Unleashed in the east, British steel, Screaming for vengeance y Defenders of the faith, y Andy Sneap, ganador de premios Grammy.

¿Quieres más noticias como esta? Recibe nuestros artículos sobre viajes, moda, lujo, cultura y estilo. Suscríbete

"Creo que alcanzar este equilibrio entre el metal de la vieja escuela de Allom y el mundo de Andy se trata, simplemente, de una fusión extraordinaria", explica Rob Halford, vocalista de Judas Priest, en el comunicado.

La banda de heavy metal realizará una gira mundial que comenzará el 13 de marzo en Estados Unidos.