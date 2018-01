¿Se extravió un satélite secreto estadounidense?

La nave espacial secreta Zuma fue lanzada a bordo de un cohete de SpaceX, pero al parecer no alcanzó la órbita y se perdió en el espacio.

Una nave espacial secreta lanzada por un cohete SpaceX el domingo no pudo alcanzar la órbita y se perdió.

La nave llamada Zuma se lanzó a las 20:00 horas del domingo desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9.

Pero aparentemente no se separó, como se suponía, de la tapa superior del cohete y no alcanzó una órbita estable, de acuerdo con un funcionario de la administración estadounidense y dos fuentes que fueron informadas sobre el asunto. Las fuentes no confirmaron exactamente cuál era la carga, debido a que estaba clasificada.

La misión estaba envuelta en secreto incluso antes de que no llegara a la órbita. La agencia gubernamental que ordenó la nave espacial no ha sido revelada. Northrop Grumman, la compañía aeroespacial y de defensa que construyó la nave espacial Zuma, solo dijo: "Este es un programa clasificado. No podemos comentar sobre programas clasificados". SpaceX también se ha negado a dar detalles sobre la nave espacial.

No quedó inmediatamente claro si el fracaso de esta misión se debió a problemas con el cohete SpaceX o con la nave espacial Zuma. SpaceX emitió un comunicado este martes diciendo que su cohete se realizó según lo diseñado.

"Después de revisar todos los datos hasta la fecha, Falcon 9 hizo todo correctamente el domingo por la noche", dijo Gwynne Shotwell, presidente y director de operaciones de SpaceX. "Si nosotros u otras personas encontramos lo contrario en función de una revisión posterior, lo informaremos inmediatamente. La información publicada que sea contraria a esta afirmación es categóricamente falsa. Debido a la naturaleza clasificada de la carga útil, no es posible hacer más comentarios".

Debido al secreto de Zuma, SpaceX no transmitió toda la misión como lo hace normalmente. Pero mostró tanto el lanzamiento como el aterrizaje de la primera etapa del cohete Falcon 9 en Cabo Cañaveral.

Esta no sería la primera vez que un cohete SpaceX pierde una carga útil. El 1 de septiembre de 2016, un cohete Falcon 9 explotó mientras se preparaba para probar sus motores, destruyendo el satélite de comunicaciones Amos 6 que utilizaría Facebook.

Además, un cohete SpaceX que llevaba misiones de suministro a la Estación Espacial Internacional para la NASA explotó en 2015. Sin embargo, la compañía ha completado más de diez misiones de suministro exitosas a ISS.

La pérdida de la carga útil del gobierno llega en un mal momento para SpaceX, que fue fundada por Elon Musk, que es el director general de la compañía privada de cohetes y fabricante de automóviles eléctricos Tesla.

Ha estado compitiendo con otras compañías privadas para lanzar más cargas militares. Y planea llevar a sus primeros astronautas al espacio en su cápsula espacial Dragon a finales de este año. Desde el último vuelo del transbordador espacial en 2011, la NASA ha confiado en la agencia espacial rusa para transportar astronautas estadounidenses a la EEI.

