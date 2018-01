Ivanka Trump halaga el discurso de Oprah y recibe una respuesta viral

(CNN) -

Ivanka Trump elogió el discurso de Oprah Winfrey en los Globo de Oro en un tuit la noche del lunes, llamándolo "empoderante e inspirador".

La asesora sénior de la Casa Blanca e hija del presidente Donald Trump escribió: "Acabo de ver el discurso empoderante e inspirador de @ Oprah en los #GoldenGlobes de la noche anterior. ¡Vamos todos juntos, mujeres y hombres, y digamos #TIMESUP! #United".

El apoyo de Ivanka Trump al discurso y al movimiento #MeToo generó críticas, ya que al menos 15 mujeres han presentado una amplia gama de acusaciones contra su padre, que van desde el acoso sexual y la agresión sexual hasta el comportamiento lascivo en torno a las mujeres. De las mujeres, 13 dicen que Trump las atacó directamente y otras dos dicen que presenciaron un comportamiento que las hizo sentir incómodas. Todos los presuntos incidentes tuvieron lugar antes de que Trump asumiera la presidencia.

Donald Trump ha negado las acusaciones.

El tema de las acusaciones contra el magnate y ahora presidente es justamente el que tocó la actriz Alyssa Milano (conocida por su papel en la serie 'Charmed' y vocal activista de la campaña Time's Up y del movimiento #MeToo) en una respuesta directa a Ivanka Trump:

"¡Grandioso! Puedes hacer una gran donación al fondo de defensa legal Time's Up que está disponible para apoyar a las acusadoras de tu padre", escribió Milano en un mensaje que fue retuiteado más de 13,000 veces.

