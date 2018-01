Radiohead contradice a Lana del Rey: niega la demanda por plagio

LONDRES (EFE) -

Warner/Chappell, compañía discográfica que publica los discos de Radiohead, negó este miércoles que haya interpuesto una demanda por supuesto plagio contra la cantante estadounidense Lana del Rey, tal como lo afirmó previamente la artista en Twitter.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.