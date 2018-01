The New York Times cancela un evento con James Franco por acusaciones de acoso

LOS ÁNGELES (EFE) -

El diario New York Times canceló un acto público previsto para el jueves con el actor y director James Franco días después de que varias actrices lo acusaran en redes sociales de diferentes episodios de acoso.

El actor iba a formar parte de TimesTalks, unas conversaciones públicas entre periodistas y personalidades de todos los ámbitos. El jueves habría un encuentro protagonizado por James y su hermano Dave Franco, acerca de la película The disaster artist en el Kaufman Music Center de Nueva York.

Un portavoz del diario dijo que "dada la controversia que rodea las recientes acusaciones", la

organización ya no se siente "cómoda" con el evento.

James Franco, director y protagonista de la comedia "The Disaster Artist", ganó el pasado domingo el Globo de Oro al mejor actor de una película de comedia y musical.

La gala estuvo marcada por las protestas contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood: los artistas desfilaron de negro en la alfombra roja como denuncia y muchos de ellos llevaban pines con la frase Time's up (Se acabó el tiempo).

Durante la ceremonia, varias actrices atacaron en las redes sociales contra la hipocresía de James Franco, por llevar una de esas insignias, ya que aseguraron que fue responsable de episodios de acoso sexual en el pasado.

"Bonito pin, James Franco. ¿Te acuerdas de la vez en la que me bajaste la cabeza hacia tu pene al descubierto en un coche? ¿O de la otra v

ez en la que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que ya te hubieran pillado haciendo lo mismo a otra chica diferente de 17 años?", escribió la actriz Violet Paley en Twitter.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?