Así castigó YouTube a Logan Paul tras el video que mostraba un suicidio

YouTube está castigando a uno de sus creadores más populares, Logan Paul, después de que publicó imágenes de un cadáver en su canal.

El sitio de videos dijo el miércoles que decidieron "eliminar los canales de Logan Paul de Google Preferred", una designación que ayuda a los anunciantes a identificar los canales de mayor rendimiento de YouTube.

Cualquiera puede configurar un canal de YouTube y publicar videos, pero la compañía solo permite que ciertos creadores prominentes participen en su programa especial para anunciantes.

Paul, cuyos canales tienen un total combinado de 20 millones de seguidores, también será expulsado de Foursome, una serie web en la que apareció previamente. Ese programa se transmite en YouTube Red, el servicio de suscripción premium del sitio. La compañía también dijo que una película original de YouTube en la que estaba programado aparecer, The Thinning: New World Order, se ha puesto "en pausa".

En el corazón del escándalo está un video que Paul publicó hace más de una semana que mostraba un cadáver colgado de un árbol en el bosque Aokigahara de Japón, también conocido como "bosque de los suicidios".

El video fue ampliamente visto y muchos usuarios se indignaron. Paul eliminó el video y se disculpó, diciendo que "no lo hizo por las reproducciones".

"Lo hice porque pensé que podía crear una onda positiva en internet, no causar un monzón de negatividad... Tenía la intención de crear conciencia sobre el suicidio y la prevención del suicidio y, a la vez, pensé 'si este video salva solo UNA vida, valdrá la pena'. Me confundí por la sorpresa y el asombro, como se muestra en el video. Todavía estoy asombrado", dijo en un comunicado publicado en Twitter.

YouTube también emitió un comunicado la semana pasada.

"Nuestros corazones están con la familia de la persona que aparece en el video. YouTube prohíbe contenidos violentos o sangrientos publicados de manera impactante, sensacionalista o irrespetuosa. Si un video es gráfico, solo puede permanecer en el sitio cuando cuenta con el apoyo de los medios educativos apropiados o si es información documental y en algunos casos estará sujeta a edad", se lee en el comunicado.

En ese momento, YouTube emitió una advertencia de "Lineamientos de la comunidad" en contra de Paul. Los canales que reciben tres de tales advertencias en un período de tres meses pueden ser excluidos de la plataforma.

Pero la compañía enfrentó más reacciones violentas por no tomar medidas punitivas más fuertes contra Paul.

YouTube insinuó el martes que planeaba cambiar eso.

"Nos tomó mucho tiempo responder, pero hemos estado escuchando todo lo que se ha estado diciendo", dijo la compañía en una serie de tuits. "Sabemos que las acciones de un creador pueden afectar a toda la comunidad, por lo que tendremos más para compartir pronto sobre los pasos que estamos tomando para garantizar que un video como este nunca vuelva a circular".

