Un resort privado en las Bahamas para personas de talla grande

Escondido en la isla de Eleuthera en las Bahamas, The Resort parece un típico hotel del Caribe. Pero hay una diferencia crucial: esta propiedad ha sido especialmente diseñada para personas de talla grande.

Todas las puertas son anchas, los camastros están construidos para soportar hasta 250 kilos y las camas están reforzadas con barras de acero.

El resultado final, según su fundador James King, es un "paraíso seguro" donde las personas con sobrepeso pueden viajar, relajarse y ser libres "para hacer cosas que otras personas dan por sentado", como ponerse un traje de baño o salir a caminar por la playa "sin sentirse juzgado".

King concibió la idea del resort hace 15 años, mientras trabajaba en un hotel en Granada donde vio cómo una huésped se sentaba en una silla de playa y ésta se rompió. A pesar del bochorno que pasó la mujer le cobraron 150 dólares por dañar la propiedad del hotel.

King dice que trató de persuadir a los propietarios para que adquirieran muebles que fueran más resistentes, pero sus sugerencias cayeron en saco roto.

Sin embargo, pronto descubrió que, de cualquier manera, no había equipamientos adecuados en el mercado que satisficieran las necesidades de las personas con sobrepeso.

Después de años de investigación, él y su esposa decidieron dar el paso y crear lo que describen como "el único resort del mundo amigable con las personas de talla grande" tras establecerse en una propiedad en la idílica isla de las Bahamas, a 80 kilómetros al este de Nassau.

"Pensé que mi mayor desafío sería encontrar una propiedad adecuada, y aunque eso fue un desafío, no fue el principal", dice. "Encontrar el mobiliario y los accesorios fue la parte más difícil. Todo lo que se podía adaptar y poner en un hotel para acomodar a personas de talla grande, simplemente no existía. No había camas para aquellos que son de talla grande a no ser las camas de hospital”, comenta.

"Con el tiempo descubrí que la gran mayoría de las personas con sobrepeso tienen un colchón en el piso de su casa", lamentó.

The Resort abrió sus puertas en 2015, y aunque el negocio iba lento al principio, ahora está reservado hasta la primavera de 2018 y recientemente apareció en un documental en el canal británico ITV.

Una estancia de seis días comienza en 16,400 dólares, incluida la comida, que consiste en tres bufés por día de una combinación de cocina caribeña y estadounidense.

La propiedad, que cuenta con 24 habitaciones y 8 km de playa privada, solo ofrece reservas para grupos (con un máximo de 28 personas) para garantizar que los huéspedes se sientan completamente a gusto.

"Comenzamos con un enfoque más estándar para las reservas, pero descubrimos que los huéspedes por primera vez comenzaban a relajarse aquí y se sentían listos para ponerse un bikini, o se quitaban la camisa por primera vez", agrega King. "Era esa zona de confort que estábamos tratando de crear, así que cambiamos a solo grupos pequeños".

King dice que la respuesta ha sido abrumadora, y los viajeros describieron sus estadías allí como "algo que les cambió la vida".

"El impacto que la propiedad tiene en la gente es asombroso porque de repente se sienten cómodos, algunos de ellos por primera vez en sus vidas", explica.

"Simplemente se abren como nunca lo hubieras creído. Las personas que nunca habían ido a pasear por la playa porque se sienten demasiado avergonzadas ahora caminan una milla o dos millas por la arena todos los días y se lanzan divertidos en nuestra piscina. Están mentalmente relajados y cómodos y pueden ser increíblemente activos", afirma.

Reconociendo las inseguridades

Uno de esos huéspedes es Shawn-Marie Riley, de 53 años, que visitó The Resort en 2015 y planea regresar tan pronto como pueda.

La nativa de Texas dice que durante las vacaciones anteriores estaba constantemente preocupada por romper sillas, caber en las bañeras y ser juzgada por otros turistas. Pero pudo relajarse y usar un bikini sin sentirse incómoda durante su estadía en la propiedad, algo que ella describe como "más valioso que un regalo".

"The Resort reconoce que las personas grandes tienen inseguridades y desafíos que el público en general nunca considera", dice Riley. "Nos alienta a estar activos y explorar la playa y las áreas circundantes y sentir la libertad de experimentar todo lo que tiene para ofrecer".

Aunque el sitio ha sido acusado de "normalizar" la obesidad, Riley dice que no es verdad.

"Las comidas son deliciosas, con hermosas frutas y mariscos locales, fomentando una alimentación saludable", agrega. "El hecho de que alguien atienda a una persona de talla grande, no significa que te estén alentando a permanecer en ese peso".

De hecho, aunque la propiedad atiende a personas con sobrepeso, cualquier persona mayor de 18 años puede hospedarse allí, siempre que se encuentren en buenas condiciones físicas.

"Empecé esto porque estas personas fueron discriminadas, así que lo último que voy a hacer es comenzar a discriminarme a mí mismo", dice King.

Explica que a pesar de que The Resort se ciñe a un requisito de peso máximo de alrededor de 180 kilos debido a la pendiente de 12 metros desde la finca hasta la playa, han aceptado huéspedes de más de 220 kilos porque estaban "increíblemente en forma" y no tuvieron problemas para subir y bajar las escaleras.

"Ahora me baso más en su condición física", agrega. "No podemos alojar personas que usan escúter de movilidad, por ejemplo, ya que no podrían bajar a la playa y no podrían disfrutar todo lo que ofrece la propiedad".

Si bien el sistema de comidas tipo buffet del hotel parece ser una elección controvertida, King dice que una de las principales razones detrás de esto es mantener la privacidad de los huéspedes al limitar la necesidad de camareros.

"Toda la comida se cocina en la propiedad. Creo que una mala comida arruina unas vacaciones y simplemente no toleraré eso", agrega.

"Ellos pueden servirse tanto o tan poco como quieran. Nadie los está fiscalizando y diciendo: 'Oigan, Weight Watchers dice que esos son 547 puntos'. Algunas personas suponen que, debido a que alguien es de talla grande, pondremos un montón adicional de puré de papas en el plato, pero ese no es el caso".

La isla de Eleuthera, que toma su nombre de la palabra griega que significa "libre", es conocida por sus hermosas playas y aguas tranquilas.

Si bien los huéspedes pueden reservar actividades como windsurf y buceo si lo desean, la mayoría nunca sale de la propiedad durante su estancia de seis días.

"Es un lugar donde pueden venir, relajarse y recargar baterías. The Resort vive el tiempo del Caribe y hago que los huéspedes se quiten los relojes tan pronto como llegan".

King planea abrir un segundo resort en la cercana Isla Cat el próximo año y ya ha encontrado una propiedad adecuada.

Mientras tanto, el hotel de Eleuthera sigue prosperando, y muchas de las próximas reservas son de huéspedes que regresan.

"Una gran cantidad de visitantes siguen en contacto con nosotros una vez que se van", dice King. "Cambia sus vidas. Se mantienen activos, menos inhibidos y menos preocupados por lo que otras personas puedan pensar de ellos".

A pesar del éxito de su empresa, King enfatiza que The Resort no necesitaría existir si los hoteles estándar atendieran a personas de talla grande. "Dado que un porcentaje alto de viajeros son de talla grande, todos se beneficiarían si tuvieran algunas habitaciones amigables para ellos", señala.

