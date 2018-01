10 datos que debes conocer de Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

La muerte de Dolores O'Riordan, vocalista de la banda irlandesa The Cranberries, este lunes le dio la vuelta al mundo. La cantante detrás de los clásicos temas Zombie, Dreams o Linger falleció de forma súbita en Londres tras haber superado problemas de salud por los que la banda tuvo que cancelar su gira mundial en 2017.

Estos son 10 datos que tienes que saber de la líder de la agrupación irlandesa:

1. Nació en la localidad de Ballybricken, cercana a la ciudad de Limerick, al suroeste de Irlanda. Ahí fue donde conoció a los otros tres músicos con los que formaría The Cranberries.

2. Sabía tocar la guitarra y el teclado.

3. Estuvo casada con el empresario Don Burton, vinculado al grupo Duran Duran. Se separaron en 2014 tras casi 20 años de casados y tuvieron tres hijos.

4. Tras alcanzar el éxito con los discos Everybody else is doing it, so why can't we? y No need to argue, la banda se tomó un descanso en 2003 para desarrollar sus carreras como solistas.

5. O'Riordan publicó dos discos como solista en 2007 y 2009 pero no alcanzaron la fama de los primeros trabajos de la banda. En 2010 volvió a reunirse con los integrantes de The Cranberries.

6. Dos años atrás, Dolores sacó un disco con el bajista de The Smiths, Adny Rourke, con una nueva banda llamada D.A.R.K.

7. Fue multada por 6,000 euros en 2016 por escupir y dar un cabezazo a un policía tras ser detenida por alterar el orden en un avión.

8. En mayo pasado, tuvo que cancelar varios conciertos programados con la agrupación debido a problemas en la espalda.

¿Quieres más noticias como esta? Recibe nuestros artículos sobre viajes, moda, lujo, cultura y estilo. Suscríbete

9. La cantante había vuelto al estudio de grabación antes de fallecer.

10. 90 minutos después de que se diera a conocer la noticia de su fallecimiento hubo 2,000 mensajes en Twitter.

Dolores O’Riordan, líder y cantante de The Cranberries, murió a los 46 años