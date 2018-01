Dolores O'Riordan, líder de The Cranberries, fallece a los 46 años

Dolores O’Riordan, líder y cantante de The Cranberries, murió a los 46 años

DUBLÍN (Agencias) -

Dolores O'Riordan, líder de la banda irlandesa The Cranberries, falleció este lunes a los 46 años en Londres, de acuerdo con un anuncio de su agencia de publicidad.

La cantante murió "súbitamente" en la capital del Reino Unido, donde se encontraba haciendo una breve sesión de grabación, indicó el comunicado.

El grupo de medios irlandés RTE citó al agente de O'Riordan, quien dijo que "los familiares están devastados por la noticia y han pedido privacidad en estos momentos difíciles".

El grupo irlandés adquirió fama en la década de 1990 gracias al éxito de la canción Linger y vendió más de 40 millones de álbumes, de acuerdo con la página oficial de la banda.

El album No need to argue llegó a ser el primero en ventas en Australia, Francia y Alemania y sexto en Estados Unidos.

En 2003, el grupo decidió hacer una pausa. La banda finalmente decidió separarse y O'Riordan intentó una carrera como solista con un primer album Are you listening?.

En 2009, Cranberries volvió a juntarse y sacó tres años después el álbum Roses.

Su último disco, Something else, salió el año pasado y la agrupación tuvo que anular conciertos por dolores de espalda de la cantante.

Con información de EFE, AFP y Reuters