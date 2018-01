La muerte de la cantante de The Cranberries, ¿genera sospechas?

DUBLÍN (Reuters) -

La muerte de Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries, no es sospechosa de acuerdo con informes policiales.

La cantante fue encontrada muerta en un hotel de Park Lane en Londres el lunes por la mañana durante un viaje de grabación a esa ciudad antes de una planeada gira, indicó su publicista.

Aún no se han informado las causas de su fallecimiento.

"La muerte no está siendo tratada como sospechosa", indicó el comunicado.

The Cranberries es la segunda banda irlandesa con más discos vendidos a nivel mundial después de U2.

El lunes por la tarde los miembros del grupo enviaron un mensaje a través de Twitter lamentando la muerte de su vocalista.

We are devastated on the passing of our friend Dolores. She was an extraordinary talent and we feel very privileged to have been part of her life from 1989 when we started the Cranberries. The world has lost a true artist today.

Noel, Mike and Fergal