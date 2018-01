¿Los robots te quitarán tu empleo?... aún hay esperanzas

La evolución de la tecnología no solo se encargará de sistematizar algunos empleos, también se generarán nuevos puestos y se capacitará a quienes los lleven a cabo.

Una de las nuevas tendencias que impactarán en materia laboral y de contrataciones para 2018 será la automatización de empleos. Sin embargo, los trabajadores tienen poco de qué preocuparse, a decir de expertos en reclutamiento de fuerza laboral.

Un estudio realizado por la firma McKinsey indicó que la automatización sería capaz de reemplazar solo al 5% de las funciones de trabajo completas, es decir, aquellas donde todos los roles y responsabilidades de un trabajo en particular pueden automatizarse, como los cajeros.

Por otro lado, el mismo estudio muestra que el 45% de las actividades específicas dentro de los trabajos podrían ser reemplazadas, por lo tanto, los próximos empleados deben estar dispuestos a mejorar y diversificarse en nuevas áreas conforme la transformación digital continúa creciendo.

“La automatización de la fuerza del trabajo sí tendrá impacto en el mundo laboral, pero no es para preocuparse, ya que los roles humanos también evolucionarán junto con el cambio tecnológico”.

Esta es la ocupación más amenazada por el avance de la automatización

Según Czarnocka, muchos trabajadores tendrán que volver a ser capacitados para que puedan evolucionar en su trabajo y no ser desplazados por la tecnología. “El valor de esto, es que van a adquirir nuevas habilidades y aquí es donde las funciones de los especialistas en recursos humanos tendrán un papel clave en asegurar que la disposición de las capacidades humanas se maximicen”, señala.

Funciones indispensables

Un robot nunca podrá solucionar un problema, entonces ciertas habilidades y capacidades humanas como la capacidad de resolverlos y trabajar en una forma colaborativa e innovadora con empatía e instinto humano, son indispensables y no se pueden programar. “Como no podemos programar las emociones humanas, aún hay muchas cosas que no se pueden reemplazar”, aseguró Czarnocka en entrevista.

La clave para destacar en un mundo donde los humanos competirán con la tecnología es adquirir nuevos conocimientos para ser más hábiles, tecnológicamente hablando.

Según una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), citada por el blog de Hays, más del 40% de los trabajadores que utilizan software de oficina todos los días, no poseen las habilidades digitales adecuadas para usarlos de manera efectiva.

Nuevas carreras

En los próximos años habrá una demanda creciente en las posiciones relacionadas con tecnología, pero no únicamente en los especialistas formados en esta área, como podrían ser ingenieros de robótica, analistas de datos y mecatrónicos, sino que también serán indispensables cada una de las profesiones que tengan un componente tecnológico para poder estar la altura de los objetivos de las empresas.

Bajo esa misma línea también están los ingenieros orientados en áreas de mecánica en general, las industrias del sector manufacturero, automotriz, las ciencias de la salud, la innovación en áreas de energía sustentable y el cuidado del medio ambiente, entre otros temas.

Por su parte, Joaquina Niembro, profesora investigadora y jefa dela Academia de Innovación y Tecnología de la Universidad Panamericana (UP), considera que serán necesarios los abogados especializados en protección intelectual que se dediquen específicamente a temas de inteligencia artificial.

“Tenemos que cambiar el panorama profesional y prepararnos más. El mundo es de quien le echa más ganas y está mejor preparado para liderar la batalla con la inteligencia artificial”, consideró.

Capacitación

¿Es tarea de las universidades capacitar a los trabajadores del futuro o de las empresas al momento de recibirlos? La profesora investigadora de la UP consideró que una universidad tiene que estar a la vanguardia del conocimiento, por lo que ésta debe capacitar al menos a un nivel básico para posteriormente aprender “en el mundo real”.

“Las universidades, no podemos tener programas arcaicos y menos en temas de tecnología e inteligencia artificial, sobre todo si se desarrollan en centros de investigación dentro de las escuelas, aunque la aplicación sea en el mundo real. Es difícil contar con un profesor que posea el conocimiento y además los haya aplicado, puesto que requiere de una actualización constante, sin embargo, es su obligación hacerlo para impartir nuevos conocimientos, una ventaja más de la llegada de la inteligencia artificial”, dijo.