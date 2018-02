Un libro para crear al jefe perfecto

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Hace 20 años, en Silicon Valley, muchos habrían mirado con incredulidad a alguien que hablara de la imperiosa necesidad de enseñar o elogiar a las personas con habilidades en la dirección de gerencias y empresas. Pero Kim Scott, exejecutiva de Apple y Google y, ahora, coach de altos ejecutivos, lleva tiempo estudiando las relaciones entre jefes y sus empleados en la famosa área de la bahía de San Francisco.

En esta cuna del emprendimiento, Scott ha descubierto que las compañías llevan tiempo obsesionadas con los temas de management. No por las razones que uno podría suponer, como directores hippies que buscan visiones más esotéricas de los negocios o que cuentan con grandes presupuestos para training. No. La razón está en la guerra por el talento, que se ha vuelto intensa en Estados Unidos.

Muchas compañías de Silicon Valley están creciendo de manera vertiginosa, por lo que ya no hay razón para quedarse en una firma donde uno es infeliz o siente que su potencial es desperdiciado. “Ciertamente, si no te gusta tu jefe, renuncias. Hay 10 empresas más donde formarse. La presión está inmensa”, escribe Scott en su libro Radical Candor: Be a Kickass Boss Without Losing Your Humanity (St. Martin Press, 2017), que se ha convertido en un superventas, donde ha plasmado las claves y aprendizajes de los últimos años.

En 2016 cofundó con Russ Laraway una start-up –Candor– que explora este fenómeno e imparte coaching a través de un portal digital para conocer las mejores y las peores prácticas en management. Empresas como Dropbox o Twitter ya han seguido sus consejos.

Scott asegura que existen dos tipos de jefes que son un riesgo para el talento de cualquier empleado: los que son sumamente agresivos y los que son demasiado empáticos, tibios. “Los malos jefes hacen miserable a la gente. Matan la innovación, reprimen el crecimiento, incrementan los costos y crean inestabilidad. Cualquier persona con buenas intenciones puede convertirse en un mal jefe, incluso sin que éste pueda darse cuenta”, escribe Scott, quien además diseñó un curso de management exclusivamente para Apple.

Un guía para abrumados

‘Franqueza radical’ es la fórmula que Scott y Laraway han desarrollado con base en su experiencia. Es una guía para aquellos hombres de negocios abrumados o cansados del management, que no saben qué hacer con el talento de sus empleados; un libro escrito para jefes y aquellos que manejan, a su vez, a otros jefes.

Entre las claves se encuentran el uso correcto de los elogios y las críticas, que bien utilizados producen buenos resultados, o propiciar que los empleados den retroalimentación a sus superiores y noten cuando éstos estén equivocados. Además, la coach recomienda formar relaciones fuertes entre jefes y empleados: motivarlos debe ser una iniciativa personal y hay que entender qué los motiva.

“La parte más difícil, pero necesaria, de ser jefe es decirle a la gente de manera clara y directa cuando su trabajo no es lo suficiente bueno. Muchas personas fallan al hacerlo y terminan involucrando a terceros para resolver el problema que no pudo hacer el empleado que se contrató”, escribe Scott.

La gran premisa de esta investigación es que cuando un jefe hace énfasis en la humanidad de sus empleados, construye relaciones francas y entiende lo que motiva a cada uno de ellos, propicia la dirección, crea un ambiente y una cultura donde la gente ama hacer su trabajo. Sólo así el destino de muchas empresas será exitoso.

