Cómo balancear seguridad e innovación

¿Quién no quiere un aumento de productividad de 34% con solo una pequeña modificación en el proceso? ¿Qué pasaría si una empresa consigue ahorrarle a sus empleados hasta una hora de trabajo por día? Esto es posible si se permite el uso de dispositivos móviles, en especial de teléfonos inteligentes, en los procesos de un negocio.

De acuerdo con una encuesta realizada por la consultora Frost & Sullivan en conjunto con Samsung, los empleados de diferentes industrias reportan un aumento promedio de 34% en su productividad gracias al uso de los teléfonos inteligentes. En la industria del transporte, la productividad aumenta hasta 36%, según el mismo estudio.

El uso de las aplicaciones en teléfonos inteligentes o en otros dispositivos móviles está revolucionando la manera de operar de muchas empresas. Para 2016, más de la mitad de los empleados de Estados Unidos usaban aplicaciones móviles para negocios, contra apenas 27% cinco años antes.

Los dispositivos móviles permiten aumentar la velocidad de la innovación, dan mayor flexibilidad, mejoran la calidad de la colaboración entre equipos y aumentan la productividad. Cada vez más empresas permiten que los empleados se conecten a la información de la empresa con sus propios dispositivos, una tendencia que se ha llamado BYOD (por Bring Your Own Device). O utilizan una estrategia más amplia, que es la de que los empleados elijan su dispositivo, facilitado por la empresa (Choose Your Own Device).

Piensen tan solo en un ejemplo cotidiano. ¿Se acuerdan cuando un vendedor levantaba un pedido, después tenía que ir a registrarlo a la oficina, hacer un contrato, imprimirlo, y llevarlo de nuevo al cliente? Eso podía tomar días. Ahora todo ese proceso lo puede hacer en minutos en la oficina del cliente, gracias a dispositivos móviles.

Las ventajas de los dispositivos móviles abren una gran interrogante: ¿Qué tan seguros están los datos que viajan en las redes o que están en los aparatos en poder de los empleados? Con ese temor, todavía muchas empresas se rehúsan a dejar que sus empleados utilicen teléfonos inteligentes para conectarse con las oficinas centrales, o limitan su uso, solo para el correo corporativo o la lista de contactos.

Al no permitir el pleno uso, esas compañías podrían ponerse en desventaja frente a otras que sí lo están haciendo. Es la paradoja de la productividad: Cómo aprovechar las ventajas de los dispositivos móviles, en especial de los teléfonos inteligentes, sin poner en riesgo la seguridad de la información.

El reto es aun mayor en las empresas de sectores más regulados y más sensibles a la información. Tal vez una compañía de entregas a domicilio sí puede darse el lujo de que sus repartidores tengan información de pedidos en sus teléfonos celulares, pero eso no suena tan fácil en las empresas financieras, las de cuidados de la salud y las del gobierno. Por cierto, estas tres áreas son las que más podrían beneficiarse por la movilidad.

¿Cómo resolver esta paradoja? Aquí hay tres recomendaciones de parte de Kevin Gilroy, Vicepresidente ejecutivo de Samsung Electronics America’s Mobile B2B Division:

1. Conseguir un diagnóstico de la seguridad en dispositivos móviles. Es importante que las empresas sepan en qué estado se encuentra la seguridad de sus equipos.

2. Elige la plataforma más segura. Hay plataformas, como la de Samsung Knox, que dan seguridad en varios niveles en los dispositivos móviles. Por medio de un sistema similar a compuertas, el dispositivo tiene diferentes niveles de acceso, de acuerdo con la información que se va a utilizar, de manera que los datos sensibles de la compañía no están en el mismo nivel que los datos personales del usuario del aparato.

3. Asegura las aplicaciones con una plataforma. Es posible que los empleados utilicen más aplicaciones, si se cuenta con el resguardo de una plataforma como Samsung Knox.