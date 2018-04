¿Quieres aprender inglés? Este programa te beca

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

La Fundación Mundo Joven lanzó una convocatoria para mexicanos que quieran una experiencia intercultural. El objetivo es captar a recién egresados y estudiantes del último semestre de educación superior que nunca hayan viajado fuera del país.

El Programa de Fomento Educativo en el Extranjero, cuyo plazo para enviar candidaturas cierra el 11 de mayo, consiste en un curso intensivo de cuatro semanas de inglés, con gastos cubiertos. “Se promueve ver esta actividad como un intercambio cultural, lo que se propicia empezando por hospedarse con una familia nativa de la ciudad”, explica Laura Aranda, coordinadora de Fundación Mundo Joven.

Este tipo de experiencias desarrollan competencias que valoran las empresas, porque estar fuera del país implica a adaptarse a otros valores y costumbres, afirma Javier Vargas, vicepresidente regional para América Latina de Right Management.

Lee también: Quebec está buscando mexicanos para estudiar y trabajar

Y, sobre todo, conocer otro idioma impacta en la búsqueda laboral. El sitio salary.com refiere en un informe sobre tendencias salariales que puede aumentar entre 5 y 20% el sueldo promedio ofrecido, según el idioma que se trate. Vargas coincide con este margen, pero no da una cifra para México, ya que este alza depende del mercado y el nivel de dominio.

En 2017, Estados Unidos reportó la presencia de 1,385 mexicanos que viajaron para participar en cursos o actividades de aprendizaje de inglés a través de un voluntariado social, según enlista el Instituto Internacional de Educación en Estados Unidos (IIE), en el reporte ‘Open Doors 2017'. Por otra parte, la agencia ICEF Monitor, especializada en consultoría sobre reclutamiento de estudiantes internacionales, coloca a México en el lugar 18 respecto a mercados de mayor movilidad de estudiantes para aprender inglés en el extranjero. Canadá y Estados Unidos son las principales sedes.

Laura Aranda refiere estos dos mercados como los principales receptores de mexicanos de la beca de Mundo Joven. Cuando se emitió la primera convocatoria, en 2017, cinco jóvenes (procedentes de Ciudad de México y Chiapas) tomaron los cursos en Vancouver, Canadá, y este año se espera un interés similar entre instituciones de ese país. “Por aspectos migratorios, y el posible efecto tardío en emisión de visas, podría pensarse que Estados Unidos no jugará como la primera opción para desarrollar los cursos”, explica la directora.

Te interesa: Google busca investigadores latinos para darles una beca

La intención de la Fundación es ampliar estas salidas a otros países anglosajones, como Reino Unido y Australia. Aranda señala que ya se ha buscado acercamientos a través de sus aliados: aerolíneas, escuelas, cadenas de hospedaje y asociaciones civiles.

Perder el miedo

¿Quieres más noticias como esta? Obtén los mejores consejos laborales y de management. Suscríbete

El hecho de vincularse con otras personas y hacer una red para enfrentar el shock de convivir en otro país, por ser la primera vez fuera, es una destreza que los jóvenes pueden referir como experiencia destacada ante reclutadores, apunta Javier Vargas. En muchos casos, este viaje implica otras destrezas, como hacer presentaciones y entender cómo aplicar a estos procesos.

Pero esos incentivos no siempre parecen suficientes. Aranda explica que el temor a no ser seleccionado o la poca disciplina para dar seguimiento al proceso suelen ser elementos de autodescarte para muchos solicitantes de la beca. “El año pasado nos llamaban jóvenes para preguntar si había muchas aplicaciones, a fin de sondear si continuaban o no con la suya. O mandaron una parte de documentos y al decirles que había entrevista, ya no se presentaban. La convocatoria sufrió para llenarse, no por falta de espacio, sino por falta de confianza”, agrega.