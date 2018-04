Libros que te enseñan a negociar

CIUDAD DE MÉXICO -

Si de algo se está hablando este año es de las soft skills o ‘habilidades blandas’, capacidades que no implican conocimientos técnicos, sino habilidades sociales, que las empresas requieren cada vez más a sus colaboradores. La negociación es una de éstas y los consejos de estos libros de los expertos del Programa de Negociación de la Facultad de Derecho de Harvard pueden ser de gran ayuda.

Real leaders negotiate! Gaining, using and keeping the power to lead through negotiations

De Jeswald W. Salacuse, Ed. Palgrave McMillan, 2017.

Se suele pensar que los líderes toman decisiones desde lo más alto y que no necesitan negociar, pero Salacuse, profesor de la Universidad Tufts, demuestra que no es verdad. Su libro es una guía para quienes buscan mejorar su toma de decisiones, así como obtener y conservar el poder del liderazgo en todas las etapas de su carrera.

Negotiating the non-negotiable: how to resolve your most emotionally charged conflicts

De Daniel Shapiro, Ed. Penguin Books, 2017.

Para encontrar métodos más efectivos de resolución de conflictos, sigue la estrategia de Shapiro, fundador y director del programa Harvard International, quien explica las fuerzas emocionales que sabotean nuestras relaciones y cómo vencerlas.

Negociar lo imposible: cómo destrabar y resolver conflictos difíciles (sin dinero ni fuerza)

De Deepak Malhotra, Ed. Empresa Activa, 2016.

Cuando estás contra la pared, necesitas una serie especial de técnicas de negociación. Malhotra, de la Facultad de Negocios de Harvard, detalla tres estrategias probadas para sortear crisis reales en la oficina o en casa.

Negotiating at work: turn small wins into big gains

De Deborah M. Kolb y Jessica L. Porter, Ed. Jossey Bass, 2015.

No alcanzarás tus metas si sólo negocias en las entrevistas de contratación y en las evaluaciones anuales de desempeño, aseguran Kolb, profesora emérita en el Simmons College, y Porter, quien es consultora de negocios. Juntas explican cómo negociar oportunidades nuevas y mayor flexibilidad cuestionando el statu quo.

Smart and savvy: negotiating strategies in academia

De David Kupfer y Andrea Kupfer Schneider, Ed. Meadows Communications, 2017.

El mercado laboral académico presenta desafíos especiales cuando se trata de negociar; sin embargo, los estudiantes de posgrados y de facultades de Medicina rara vez reciben la capacitación que necesitan para triunfar. Kupfer, presidente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pittsburgh, y su hija, Andrea Kupfer Schneider, de la Facultad de Derecho de la Universidad Marquette, ofrecen consejos que abordan las circunstancias singulares de las carreras académicas.

Good for you, great for me: finding the trading zone and winning at win-win negotiation

De Lawrence Susskind, Ed. PublicAffairs, 2014.

Los negociadores suelen creer que han de elegir entre ser duros y ser justos, pero no tiene que ser así. El profesor Susskind, del MIT, muestra cómo trabajar con la otra parte para llegar a intercambios creativos a través de una negociación que beneficie a todos… y quedarte con la mayor parte del valor.

Obtenga el sí consigo mismo: superar los obstáculos interiores para negociar con éxito

De William Ury, Ed. Conecta, 2015.

Seas o no consciente de ello, cuando te contienes en una negociación, te saboteas. Ury, cofundador del Programa de Negociación, muestra cómo sortear los obstáculos internos para lograr relaciones y acuerdos sólidos.

Thanks for the feedback: the science and art of receiving feedback well

De Douglas Stone y Sheila Heen, Ed. Penguin Books, 2015.

Aunque absorber las críticas es una habilidad que resulta esencial para la negociación, muy pocos lo hacen bien. Stone y Heen explican cómo aprender de las críticas mal articuladas… aunque lo que más anheles sea que te acepten como eres.

