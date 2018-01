ByeO, la 'app' que protege tu legado en el futuro

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Hacer un testamento es fácil y cuesta poco, pero los mexicanos apenas lo hacen. José Antonio Manzanero, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, afirma que solo cinco millones de personas en el país lo han redactado, a pesar de que su costo es de 500 pesos si se trata de una persona mayor de 60 años. Los expertos en finanzas personales recomiendan, como primer paso, dejar tu patrimonio en orden a través de este documento y comunicárselo a tus seres queridos. Con esto evitarás que tu partida sea más dolorosa y caótica.

Los fundadores de ByeO, Avril Gómez, René Pons y Ramón Alorza, se dieron cuenta de lo difícil que es enfrentar la muerte de un familiar y tener la incertidumbre de qué hacer con sus pertenencias, sobre todo si estos no habían dejado escrita su última voluntad.

“Mi papá murió hace cinco años, su muerte fue inesperada y además de afrontar los gastos funerarios no previstos, mi madre, mis tres hermanas y yo no sabíamos qué le hubiera gustado que hiciéramos con su colección de relojes, pipas y plumas”, relata Gómez, CEO de la empresa. En el caso de Re Pons, él y su hermana tardaron un año en recuperar la cuenta de ahorros que su mamá tenía en un banco.

Estas experiencias los llevaron a idear en 2017 esta plataforma web con aplicación móvil que permite a los usuarios resguardar en la nube sus contraseñas de redes sociales, claves bancarias, así como números de pólizas, copias de su testamento o escrituras y videos memoriales, para que el día que fallezcan, sus familiares o un albacea digital –a la que los usuarios pueden designar- accedan a su información y puedan recuperar o reclamar los bienes heredados. Es algo parecido a una bóveda, pero digital.

“El albacea digital no tendrá acceso a esta información ni a las instrucciones que dejó el usuario hasta que fallezca y se le notifique”, cometa Gómez. Por su parte, la información que depositó en la plataforma está protegida bajo encriptación bancaria, agrega Pons, director técnico de la firma.

“Toda la información se almacena en el formato de 256 bit, mediante un certificado de seguridad que provee una entidad como Symantec o Verisign, que avala la autenticidad del mismo. De igual manera, la bóveda tiene doble autenticación y cada modificación necesita ser autenticada su contraseña”, explica.

Actualmente, los emprendedores trabajan para usar tecnología blockchain y garantizar el tiempo de vida de la información y que ésta exista aunque la compañía no este operando en el futuro.

Este emprendimiento se lanzará en México en marzo y llegará a Estados Unidos en abril. La empresa ha recibido 100,000 dólares de capital semilla por parte de Global Insurance Accelerator y Orion Startups. Además, cuenta con la validación de MundiLab RE, programa especializado en impulsar start-ups que quieren innovar y desarrollar proyectos tecnológicos dentro del sector insurtech. Este programa es impulsado por Munich Re, una reaseguradora mundial.

Los usuarios ya pueden descargar la app a través de las tiendas de IOS y Android o acceder a ella a través de la web. Cuenta con una versión gratuita y una premium, que costará 15 dólares al año e incluirá la venta de seguros de vida y planes funerarios. Hasta el momento ya ha sido probada por 1,000 personas en el país.

"La primera razón de comunicarle a tu familia estas claves o cuentas que existen es para hacerles la vida más fácil. El día que a ti te pase algo, la gente que está a tu alrededor ya tendrá suficiente dolor con la pérdida de tu presencia como para además 'hacerse bolas' con investigar si tienes una cuenta de banco y qué va a pasar con esos recursos", afirma Sonia Sánchez-Escuer, autora del reciente libro Mandalas para la riqueza y autora de Blogylana.com.

A tomar en cuenta

ByeO es una herramienta que no está reconocida por el derecho civil mexicano. "Por lo tanto, no tiene ninguna eficacia jurídica para que se lleven a cabo las actividades, derechos y obligaciones que una persona dispuso ahí o que el albacea virtual pueda reclamar algo”, advierte Manzanero. En México, para que una persona pueda ser beneficiaria de los bienes de otra hay dos vías: la testamentaria o la intestada (cuando no existe el documento y se designa a través de un juicio). ByeO es una opción más para resguardar dichos documentos personales, recomienda el presidente de CNNM.

Para Sánchez-Escuer, otra solución es digitalizar los documentos y hacer un Excel como documento maestro, en el que se coloquen las contraseñas, números y claves de tus cuentas y pólizas. "Utilizar ByaeO como un primer paso para indicarle a tu familia dónde buscar físicamente los documentos podría darte más seguridad. Pero, sin duda, es mejor tener un respaldo físico y digital", dice.

Existen en el mercado otras opciones digitales que puedes explorar como la española Tell Me Bye, Legacy Shield, Everplans o GYST, que tienen su sede en Estados Unidos.